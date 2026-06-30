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Michael Byrne è morto: chi era l'attore di Indiana Jones e Harry Potter

L'attore di Indiana Jones e Harry Potter è morto, ma ancora non sono state rese note le cause della scomparsa: chi era il volto inglese amato dal pubblico

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Michael Byrne è morto: chi era l'attore di Indiana Jones e Harry Potter
IPA

È morto il 20 giugno scorso l’attore inglese Michael Byrne, volto noto al grande pubblico per aver interpretato lo spietato colonnello nazista Vogel in Indiana Jones e l’ultima crociata, l’anziano mago oscuro Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e il soldato nazionalista in Braveheart. L’attore aveva 82 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa solo oggi dal The Guardian. Al momento non si conoscono le effettive cause della morte dell’attore.

In aggiornamento

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