Michael Byrne è morto: chi era l'attore di Indiana Jones e Harry Potter
L'attore di Indiana Jones e Harry Potter è morto, ma ancora non sono state rese note le cause della scomparsa: chi era il volto inglese amato dal pubblico
È morto il 20 giugno scorso l’attore inglese Michael Byrne, volto noto al grande pubblico per aver interpretato lo spietato colonnello nazista Vogel in Indiana Jones e l’ultima crociata, l’anziano mago oscuro Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e il soldato nazionalista in Braveheart. L’attore aveva 82 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa solo oggi dal The Guardian. Al momento non si conoscono le effettive cause della morte dell’attore.
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