Super Mario si arrende dinanzi a Michael, il film sul re del pop non lascia scampo a nessuno: il box office di ieri 26 aprile
Il biopic su Michael debutta primo al box office del weekend 23-26 aprile 2026: un incasso record che non lascia spazio alle nuove uscite della settimana.
E’ stato travolto da non poche critiche ma i numeri parlano chiaro: il film Michael ha dominato al box office del weekend 23-26 aprile 2026, sbaragliando la concorrenza. Non solo in America, quindi, ma anche in Italia, il biopic sul re del pop ha suscitato una curiosità incredibile, tanto da spingere milioni di persone ad affollare i cinema. Tutti i dettagli li trovate di seguito.
Michael, il film biopic della star domina il box office: le nuove uscite arrancano
A dominare il weekend cinematografico del 23-26 aprile 2026 è Michael, che ha conquistato il box office con 5,3 milioni di euro nel weekend e 6,4 milioni complessivi in cinque giorni, segnando il secondo miglior debutto dell’anno e superando già biopic come Elvis e A Complete Unknown. Al secondo posto si conferma Super Mario Galaxy con 511 mila euro, raggiungendo un totale di 13,5 milioni, mentre completa il podio Lee Cronin – La mummia con 396 mila euro e un totale di 1,3 milioni. In quarta posizione troviamo The Drama – Un segreto è per sempre, che incassa 281 mila euro e sale a quasi 5 milioni complessivi, avvicinandosi a La zona di interesse, attualmente il maggior successo di I Wonder Pictures. Tra le nuove uscite si segnala la riedizione di Porco Rosso di Hayao Miyazaki, che debutta con 179 mila euro in un solo giorno, seguita da The Long Walk – La lunga marcia con 158 mila euro e Il figlio del deserto con 139 mila euro.
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Completano la top ten L’ultima missione – Project Hail Mary (108 mila euro, totale di 4,9 milioni), Che Dio perdona a tutti di Pif (74 mila euro, totale di 1,6 milioni) e Il caso 137, che grazie al passaparola incassa 70 mila euro e supera gli incassi de La notte del 12. Tra gli altri titoli presenti in classifica figurano anche La più piccola, premiato a Cannes, Resurrection di Bi Gan, Love Me Tender e Un cane a processo.
Top 10 completa del Box Office
Di seguito, la Top 10 completa del Box Office italiano, con gli incassi complessivi:
- Michael — € 6.815.436
- Super Mario Galaxy il film (The Super Mario Galaxy Movie) — € 13.549.990
- Lee Cronin – La mummia — € 1.364.214
- The Drama – Un segreto è per sempre — € 4.988.872
- Il figlio del deserto (L’enfant du désert) — € 147.316
- The Long Walk – La lunga marcia — € 167.429
- L’ultima missione: Project Hail Mary — € 4.917.569
- Che Dio perdona a tutti — € 1.630.012
- Il caso 137 (Dossier 137) — € 166.356
- La più piccola (La petite dernière) — € 46.976
Grande attesa per Il Diavolo Veste Prada 2
Come c’era da aspettarsi, l’attenzione di questa settimana è completamente rivolta all’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2, l’attesissimo sequel del film cult del 2006, che arriva dopo bene venti anni. Nel cast ritroviamo l’iconica e glaciale Meryl Streep, affiancata da: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e nuovi volti.
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