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Michael, il biopic campione d'incassi gratis sulla TV di casa: l'ultimo ostacolo per battere ogni record. La data ufficiale

Il biopic più visto della storia del genere, arriva in streaming a poco meno di quattro mesi dal debutto cinematografico: quando vedere 'Michael' sulla TV di casa

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Redazione

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Il film dell’anno sta per arrivare anche a casa. Dopo aver conquistato le sale di tutto il mondo nel 2026 e aver battuto ogni record d’incasso, il biopic su Michael Jackson si prepara al debutto in streaming, un passaggio fondamentale per la sua corsa trionfale.

Diretto da Antoine Fuqua, il film ha superato il miliardo di dollari di incassi, diventando il biopic musicale di maggior successo di tutti i tempi. Dal 10 agosto è disponibile sulla piattaforma Starz, accessibile da Prime Video, dando a tutti la possibilità di vedere (o rivedere) la pellicola che riportato l’attenzione su uno degli artisti più discussi e amati del secolo scorso.

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Un cast d’eccezione e una storia fatta di luci e ombre

La curiosità sull’interpretazione di Jaafar Jackson è ancora tra i motivi che spingono il pubblico a vedere Michael. Nipote del Re del Pop non cade nel tranello di imitarlo ma ne racconta anche il lato più fragile e umano, oltre al talento fuori dal comune. La sceneggiatura, firmata dal premio Oscar John Logan, segue la parabola artistica di Michael dagli esordi con i Jackson 5 fino alla consacrazione a icona mondiale.

Al suo fianco, un cast di peso: Colman Domingo e Nia Long interpretano i genitori dell’artista, mentre completano il gruppo Miles Teller, Laura Harrier e Jessica Sula. Il risultato è un racconto tra spettacolo e introspezione, provando a restituire la complessità di una vita fuori dal comune.

Dal cinema allo streaming: la nuova vita del film

Il passaggio su Starz, poco più di tre mesi dopo l’uscita nelle sale, è ormai una delle strategie ormai comuni nell’industria dello spettacolo, che punta a prolungare il successo di un film di grande richiamo anche attraverso lo streaming on demand. Questa modalità di fruizione è ormai ben più che estesa. Gran parte del pubblico si è infatti spostato dalle sale cinematografiche allo streaming, lentamente, motivo per il quale non è più possibile i desideri di chi sceglie di guardare un film dal divano di casa.

Per il pubblico e per la critica, questa è l’occasione di rivivere la storia di Michael Jackson comodamente da casa, e di capire se l’impatto del film di Fuqua resiste anche fuori dal grande schermo. Sappiamo che non sono mancate le critiche, come accade praticamente sempre quando si portano al cinema storie complesse come questa, ma il successo della pellicola non fa che confermare quanto un biopic di questa portata fosse necessario. Per il pubblico del Re del Pop, ancora fedelissimo, ma anche per coloro che non si sono mai interessati della sua vera storia.

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