Michael, Janet Jackson e le polemiche senza freni per il film sul re del pop: "Molto disonesto, fot*etevi"" La sorella del Re del Pop non ha voluto sentire ragioni, pretendendo di venire esclusa dal film diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Mercoledì 22 aprile, nei cinema di tutto il mondo, è approdato l’attesissimo biopic Michael, film sulla vita del Re del Pop diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan e prodotto da Graham King. Se i fan nel mondo stanno accogliendo la pellicola generalmente con favore, legati a una figura sì controversa ma senza dubbio ancora molto influente come MJ, la critica specializzata ha in larga parte affossato la pellicola, ritenendola un "film santino" che non ha osato spingersi verso le zone più oscure della vita del Re del Pop. Più o meno dello stesso avviso anche la sorella Janet, che ha chiesto a gran voce di non essere inclusa nel film.

Janet Jackson e le polemiche contro il biopic su Michael: "lasciatemi fuori"

"Ci sono molte inesattezze e molte bugie, e alla fine questo non mi va giù. Non sopporto la disonestà. Ho detto la mia, non sono stata ascoltata, fot*etevi, fine della storia. Vi piacerà questo film, quindi andate a vederlo, godetevelo, fate quello che volete, ma lasciatemi fuori". Parole e musica, è proprio il caso di dirlo, di Janet Jackson, sorella minore di Michael e unica della famiglia Jackson a non comparire nel film di Antoine Fuqua. E per un motivo ben chiaro, a giudicare dalle sue parole.

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Secondo quanto riportato da TMZ, dopo una visione privata del film riservata ai familiari a marzo, Janet avrebbe avuto un acceso alterco per telefono con il fratello Jermaine, esprimendo forti critiche nei confronti del progetto. Sul piatto anche la scelta di affidare il ruolo di Michael a Jaafar Jackson, figlio proprio di Jermaine, che tuttavia ha ricevuto molti consensi per la sua interpretazione di Michael.

L’unica Jackson a non comparire nel film

Janet è l’unica dei nove fratelli Jackson (insieme a Rebbie) a non comparire nel biopic. Non ha nemmeno presenziato alle anteprime ufficiali a Berlino e Los Angeles. Considerando il suo rapporto con Michael, con cui era profondamente legata, l’esclusione rende la narrazione meno completa agli occhi di molti fan. Anche Paris Jackson, figlia di Michael, ha bocciato pubblicamente il film. In un video online, ha spiegato di aver trovato la sceneggiatura falsa e ha riportato di non essere mai stata interpellata nel processo produttivo. "Il film si rivolge a una parte molto specifica dei fan di mio padre che vivono ancora nella fantasia. E ne saranno contenti", ha scritto Paris su X (il vecchio Twitter). Secondo lei, il film vende una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà, ma che i fan storici potrebbero comunque apprezzare.

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