Michael, Janet Jackson e le polemiche senza freni per il film sul re del pop: "Molto disonesto, fot*etevi""
La sorella del Re del Pop non ha voluto sentire ragioni, pretendendo di venire esclusa dal film diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan
Mercoledì 22 aprile, nei cinema di tutto il mondo, è approdato l’attesissimo biopic Michael, film sulla vita del Re del Pop diretto da Antoine Fuqua, scritto da John Logan e prodotto da Graham King. Se i fan nel mondo stanno accogliendo la pellicola generalmente con favore, legati a una figura sì controversa ma senza dubbio ancora molto influente come MJ, la critica specializzata ha in larga parte affossato la pellicola, ritenendola un "film santino" che non ha osato spingersi verso le zone più oscure della vita del Re del Pop. Più o meno dello stesso avviso anche la sorella Janet, che ha chiesto a gran voce di non essere inclusa nel film.
Janet Jackson e le polemiche contro il biopic su Michael: "lasciatemi fuori"
"Ci sono molte inesattezze e molte bugie, e alla fine questo non mi va giù. Non sopporto la disonestà. Ho detto la mia, non sono stata ascoltata, fot*etevi, fine della storia. Vi piacerà questo film, quindi andate a vederlo, godetevelo, fate quello che volete, ma lasciatemi fuori". Parole e musica, è proprio il caso di dirlo, di Janet Jackson, sorella minore di Michael e unica della famiglia Jackson a non comparire nel film di Antoine Fuqua. E per un motivo ben chiaro, a giudicare dalle sue parole.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo quanto riportato da TMZ, dopo una visione privata del film riservata ai familiari a marzo, Janet avrebbe avuto un acceso alterco per telefono con il fratello Jermaine, esprimendo forti critiche nei confronti del progetto. Sul piatto anche la scelta di affidare il ruolo di Michael a Jaafar Jackson, figlio proprio di Jermaine, che tuttavia ha ricevuto molti consensi per la sua interpretazione di Michael.
L’unica Jackson a non comparire nel film
Janet è l’unica dei nove fratelli Jackson (insieme a Rebbie) a non comparire nel biopic. Non ha nemmeno presenziato alle anteprime ufficiali a Berlino e Los Angeles. Considerando il suo rapporto con Michael, con cui era profondamente legata, l’esclusione rende la narrazione meno completa agli occhi di molti fan. Anche Paris Jackson, figlia di Michael, ha bocciato pubblicamente il film. In un video online, ha spiegato di aver trovato la sceneggiatura falsa e ha riportato di non essere mai stata interpellata nel processo produttivo. "Il film si rivolge a una parte molto specifica dei fan di mio padre che vivono ancora nella fantasia. E ne saranno contenti", ha scritto Paris su X (il vecchio Twitter). Secondo lei, il film vende una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà, ma che i fan storici potrebbero comunque apprezzare.
Potrebbe interessarti anche
Michael, il finale del film sul Re del Pop cambia: cancellate le accuse di molestia
Per via di una clausola legale, il film diretto da Antoine Fuqua ha visto il proprio...
Michael, che delusione: come bruciarsi musica e coreografia con una trama inadeguata. Ma Jaafar Jackson è strabiliante. Recensione del film
Il film diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan pecca dal punto di vista de...
Michael Jackson, il film al cinema rischia di essere un'imperdonabile occasione mancata: è davvero così che vogliamo raccontarlo ai giovani?
Il biopic Michael riporta sullo schermo la vita di Michael Jackson tra successo e co...
Michael Jackson, il nuovo trailer dell’atteso biopic è già un successo: il Re del Pop sta per tornare
Manca sempre meno all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno: Michael, la pelli...
Raoul Bova sfida Meryl Streep al cinema ma la vera novità è 'Barbara d'Urso': i film di aprile 2026 sgretolano ogni previsione
Sarà davvero difficile scegliere cosa vedere al cinema nel mese di aprile 2026, tra ...
Joshua Jackson e Katie Holmes di nuovo insieme: l'ultima apparizione a New York riaccende il sogno d'amore
La nuova apparizione di coppia di Joshua Jackson e Katie Holmes ha fatto impazzire i...
Michael Caine non ha dubbi: "Prendete i soldi, anche se è spazzatura". L'appello ai giovani attori
Il britannico, due volte Premio Oscar, tramanda la sua filosofia, per cui ogni ruolo...
Pierfrancesco Favino, le ombre nel suo passato lo rendono più forte
Stasera, giovedì 9 aprile 2026, l'attore romano è "Il Maestro", che accompagna un gi...