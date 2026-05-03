Michael 2, la storia di Michael Jackson al cinema continua? La decisione sul sequel è clamorosa Dopo il grandissimo successo del biopic uscito al cinema, il viaggio nel mito di Michael Jackson si prepara a un nuovo, incredibile capitolo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il film su Michael Jackson ha avuto un successo tale da portare molti spettatori a chiedersi se Michael 2 sarebbe potuto diventare realtà. Difficile che un biopic abbia un sequel, eppure la richiesta del pubblico è stata così forte da portare gli addetti ai lavori a considerare seriamente di far proseguire la storia. Ebbene, oggi arriva la notizia che tutti attendevano: Michael 2 si farà.

Michael 2 si farà ed è già in fase di sviluppo: cosa racconterà il sequel?

Adam Fogelson, il boss di Lionsgate, ha confermato che il sequel è già in fase di sviluppo, dopo che il primo capitolo (interpretato da Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop) ha polverizzato ogni record per quanto riguarda i film biografici.

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Se il primo film raccontava l’ascesa di Michael da bambino prodigio a icona mondiale, il secondo capitolo ha ancora tantissimo materiale da esplorare. Fogelson ha accennato a momenti iconici che hanno cambiato la cultura pop, come la leggendaria esibizione al Super Bowl, considerata ancora oggi la migliore di sempre. Insomma, tra musica ed eventi storici, ci sarebbe materiale per fare anche più di un solo sequel.

Una delle domande che tutti si pongono è: il film affronterà le accuse legali degli ultimi anni di vita del cantante? Fogelson è rimasto sul vago, definendola una questione "molto complessa". Pare che nelle bozze iniziali del primo film ci fossero dei riferimenti a queste vicende, poi rimossi per via di clausole legali legate agli accordi dell’epoca (come quello con la famiglia Chandler). Resta da capire come sarà gestita la questione nel sequel.

Quando esce Michael 2?

Il regista Antoine Fuqua quest’estate sarà impegnato sul set di un nuovo progetto Netflix con Denzel Washington, motivo per il quale Lionsgate non ha ancora fissato una data d’uscita ufficiale. Intanto, si stima che il primo film possa incassare tra i 700 e gli 800 milioni di dollari a livello globale, con la concreta possibilità di sfondare il muro del miliardo. Con numeri del genere, il franchise di Michael potrebbe diventare uno dei pilastri del cinema dei prossimi anni.

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