Michael 2, il film più scomodo è pronto: Jaafar Jackson affronta l’ombra delle accuse contro il Re del Pop, ma sotto una lente diversa Il sequel del biopic su Michael Jackson è in sviluppo: Jaafar Jackson tornerà nei panni dello zio e affronterà anche le accuse che ne hanno segnato la carriera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Michael 2 è ufficialmente confermato. Il sequel dedicato alla vita di Michael Jackson riporterà sullo schermo Jaafar Jackson nei panni dello zio. Il nuovo capitolo, prodotto da Lionsgate, entrerà in una fase decisiva tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 e affronterà anche uno dei periodi più controversi della carriera del Re del Pop. Dopo aver raccontato le origini e l’ascesa della star, il film si spingerà negli anni delle accuse e delle battaglie legali che hanno segnato la sua immagine pubblica. Di seguito, tutti i dettagli.

Michael 2, il sequel con Jaafar Jackson affronterà le accusa di abusi sessuali al Re del Pop

Il successo di Michael ha convinto Lionsgate a sviluppare un secondo capitolo del biopic su Michael Jackson. Il sequel riprenderà gli eventi dopo il 1987, anno in cui si conclude il primo film, e dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle controverse vicende giudiziarie che coinvolsero Jackson a partire dagli anni Novanta. Il primo biopic aveva infatti escluso dal montaggio le parti dedicate alle accuse di abusi sui minori, nonostante fossero inizialmente previste. Parlando con GQ Middle East, Jaafar ha spiegato che il nuovo film cercherà di raccontare quegli eventi attraverso la prospettiva del cantante: "Credo che il secondo film ci mostrerà ancora di più il suo punto di vista, perché alla fine della storia quelle accuse sono arrivate sempre da qualcun altro, sono la storia di qualcun altro. È l’idea di qualcun altro, principalmente dettata da un’agenda. Ed è sempre stato il problema che abbiamo affrontato come famiglia: non poter far sentire la voce di Michael."

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Secondo Jaafar, il primo film aveva soprattutto l’obiettivo di mostrare l’uomo dietro l’icona, raccontandone le origini e la formazione. Il sequel dovrebbe invece entrare nella fase più complessa della sua vita, dando maggiore spazio alle controversie che ne hanno segnato la carriera.

L’incredibile successo del biopic Michael

Il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua, si è rivelato un fenomeno globale straordinario, cosa per nulla scontata. Il film ha superato la cifra record di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando il biopic più redditizio di sempre. Il segreto di questo incredibile trionfo risiede non solo nell’eccezionale interpretazione del protagonista Jaafar Jackson, nipote nella vita reale del Re del Pop, ma anche per lo studio che c’è stato dietro. Jaafar, infatti, è riuscito a portare a casa un lavoro straordinario grazie a un’attenta riproduzione delle complesse coreografie originali, oltre che alla somiglianza più che evidente con lo zio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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