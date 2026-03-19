Micaela Ramazzotti, nozze in vista con Claudio Pallitto: l’indiscrezione sul matrimonio estivo Fiori d’arancio per la bella attrice e il compagno personal trainer: secondo le ultime voci la coppia potrebbe convolare a nozze già nell’estate 2026.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Micaela Ramazzotti è una nota attrice e regista italiana, amata e conosciuta per le sue intense interpretazioni in film come La prima cosa bella, La pazza gioia e Il nome del figlio. Dal 2023 l’attrice è legata sentimentalmente a Claudio Pallitto, personal trainer che dirige una palestra a Roma, conosciuto proprio sul set del suo primo film come regista: Felicità. Dopo tre anni d’amore, la coppia sembrerebbe pronta a fare il grande passo: secondo le ultime indiscrezioni i due potrebbero infatti convolare a nozze molto presto. Scopriamo di più.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano: l’indiscrezione

Ebbene sì, l’attrice Micaela Ramazzotti e il persona trainer Claudio Pallitto potrebbero convolare a nozze nei prossimi mesi. A lanciare l’indiscrezione è stato il noto settimanale Chi, che tra le sue pagine ha affermato: "Chi può svelare che fervono i preparativi e che la coppia pronuncerà il fatidico sì quest’estate. Una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati". Al momento non è ancora arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma la notizia appare indubbiamente plausibile considerando che, in interviste passate, la stessa Micaela aveva rivelato di aver trovato la serenità accanto a Claudio e di desiderare le nozze con lui.

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Sempre l’attrice, in interviste passate, ha raccontato come la loro relazione sia iniziata da una semplice frequentazione poi sbocciata in un grande amore. "A un certo punto, ho capito che, se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo. Claudio è generoso, fedele e un grandissimo padre".

Micaela Ramazzotti, la complicata separazione da Paolo Virzì

Prima di ritrovare la serenità accanto a Claudio, l’attrice Micaela Ramazzotti è stata sposata per diversi anni con il regista Paolo Virzì (dal 2009 al 2023), e dalla loro relazione sono nati gli splendidi figli Anna e Jacopo. Dopo una prima crisi nel 2018, la separazione definitiva tra loro è avvenuta nel 2023 e non senza difficoltà. Nel giugno 2024, i due si sono addirittura resi protagonisti di una furiosa lite in un ristorante a Roma, scaturita da un incontro casuale mentre l’attrice era con il nuovo compagno. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha portato a reciproche querele per lesioni e violenza privata.

Ad oggi i loro rapporti sarebbero più distesi, per il bene dei figli, e lo stesso Virzì di recente ha espresso parole d’affetto per l’ex moglie affermando: "Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato che sono certo presto ci metteremo alle spalle. Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia".

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