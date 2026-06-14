Micaela Ramazzotti e la scelta di Francesca Fagnani per celebrare il suo matrimonio, l'attrice svela il retroscena: "Bastano piccole cose" L'attrice spiega perché, a sorpresa, ha scelto la giornalista che conosceva solo da pochi giorni, per officiare le sue nozze con Claudio Pallitto: un vero colpo di fulmine

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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"Alla nostra età, quando si è più maturi, non serve così tanto approfondire la conoscenza di una persona. Bastano piccole cose per capire se quella persona può far parte di te, può essere un’amica". E Micaela Ramazzotti l’ha capito subito che Francesca Fagnani sarebbe potuta diventare una vera amica per lei. A raccontarlo è stata la stessa attrice, ospite del Taormina Film Fest.

Micaela Ramazzotti e Francesca Fagnani: l’amicizia- colpo di fulmine

La frase fa parte di una lunga risposta a una domanda più specifica, quella sul suo rapporto con Francesca Fagnani, un rapporto che ha destato molta curiosità. Ramazzotti infatti era stata ospite di Fagnani durante l’ultima edizione di Belve. Le due donne non si erano mai incontrate prima. Durante l’intervista è scattata una simpatia reciproca, evidente anche a chi ha seguito il programma davanti allo schermo. In pochi però, si sarebbero aspettati, poco più di un mese dopo, di ritrovare la giornalista in un ruolo centrale in uno dei giorni più importanti della sua vita: quello del suo matrimonio con Claudio Pallitto.

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Celebrato in un castello da favola affacciato su un panorama mozzafiato nella valle del Tevere, in Umbra, per Micaela Ramazzotti questo secondo matrimonio vuol dire chiudere per sempre la pagina dolorosa e turbolenta della fine del legame con Paolo Virzì da cui ha avuto due figli, e l’apertura di una nuova fase della sua vita che definisce "di piena felicità", con il personal trainer che l’ha fatta tornare a sorridere. E proprio in un giorno così importante, in un ruolo cruciale come quello del celebrante, nessuno si sarebbe aspettato di vedere Francesca Fagnani. L’attrice spiega la scelta con un’alchimia immediata scoccata con la giornalista: ""Francesca è una donna che è forte e intelligente. Mi piace la sua intelligenza, mi piace il suo carisma. L’ho conosciuta e mi è piaciuta subito. Perché Francesca ti guarda negli occhi, dritta. Io mi sono fidata dei suoi occhi. E poi scherzando, parlando un giorno con Claudio, gli ho detto: vabbè, ma sposaci tu. E ha detto sì. Una donna di parola, e quindi ci ha sposati".

Ed ecco quindi svelato il retroscena della scelta sorprendente: una fiducia e una stima scattata immediata che hanno convinto l’attrice a fare una proposta azzardata che la giornalista non ha pensato minimamente di rifiutare. Ora le due, che hanno condiviso un momento così importante, si definiscono ufficialmente amiche.

"Adesso ci sentiamo, le voglio molto bene", ha confermato Micaela Ramazzotti. "Perché alla nostra età, quando si è più maturi, non serve così tanto approfondire la conoscenza di una persona. Bastano piccole cose per capire se quella persona può far parte di te, può essere un’amica. Cioè è un sentimento che lo senti subito". E ha concluso aggiungendo altri complimenti verso la nuova, preziosa amica: "E Francesca è una donna molto forte. Ha una sua grazia nel fare le interviste. Ha una sua poesia".

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