Micaela Ramazzotti conquista David, Nastri e il Globo d’Oro, ma nessuno immagina perché: la risposta è su RaiPlay
In La Pazza Gioia, Micaela Ramazzotti conquista critica e pubblico sotto la regia di Paolo Virzì: un film interessante che lascia spazio alla riflessione.
Nel sempre aggiornato catalogo di RaiPlay sono presenti tantissimi film, tra questi, c’è anche La Pazza Gioia, diretto da Paolo Virzì e con protagonista Micaela Ramazzotti. Si tratta di una pellicola del 2016 che ha riscosso un enorme successo sia tra il pubblico che la critica. Infatti, è riuscito a conquistare ben 5 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento, oltre a riconoscimenti come il Globo d’Oro e vari Ciak d’Oro. Insomma, tanta roba! Ma veniamo al dunque e cerchiamo di capire perché questo film è piaciuto e perché merita di essere visto sulla piattaforma streaming della Rai.
Micaela Ramazzotti è una donna fragile ma piena di vita nel film La Pazza Gioia
In streaming su RaiPlay è disponibile La Pazza Gioia, un film del 2016 diretto da Paolo Virzì e presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes. Le protagoniste sono Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, due donne apparentemente fragili ma piene di vita. Il film nasce da un’immagine reale osservata da Virzì: sul set de Il Capitale Umano, vide Ramazzotti incinta camminare tra fango e neve, tenuta per mano da Bruni Tedeschi, in un gesto che univa quasi in modo armonioso fiducia e incertezza. Da quell’istantanea è nato il desiderio di raccontare una relazione complessa, fatta di sostegno reciproco e profondità emotiva. Il film affronta diversi temi, tutti importanti, come la malattia mentale e, lo fa, attraverso le vicende di Beatrice e Donatella, ospiti di una comunità terapeutica. Al centro c’è il loro rapporto, che nasce in un contesto difficile e si trasforma in un’amicizia solida, capace di sostenere fragilità e solitudine. La storia, inoltre, affronta anche temi di perdita, affetto e desiderio di redenzione.
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La trama, il cast e il senso del film La Pazza Gioia
Il film segue Beatrice Morandini Valdirana e Donatella Morelli, due donne ospiti di Villa Biondi, un centro di recupero per disturbi mentali, che decidono di evadere insieme per vivere la libertà. Tra autobus, auto rubate e lunghe camminate tra le colline e il mare della Toscana, le due affrontano un viaggio alla scoperta di sé stesse e degli altri, tra momenti comici e struggenti. Virzì racconta così la follia, l’internamento e le contraddizioni di una società incapace di comprendere chi soffre, con un ritratto di femminilità autentico e profondo. Il messaggio che vuole trasmettere La Pazza Gioia è molto profondo: la pellicola, infatti, invita a riflettere seriamente sul modo in cui la società giudica chi è diverso o vulnerabile dalla ‘massa’. Una cosa terribile che, purtroppo, avviene ancora quotidianamente.
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