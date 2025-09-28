Micaela Ramazzotti sorprende su Netflix: il film commedia che ribalta l’amore oltre i 40 anni è da non perdere Una storia ironica e pungente firmata da Cristina Comencini: su Netflix arriva la commedia con Micaela Ramazzotti che esplora desideri, amicizia e nuovi inizi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Micaela Ramazzotti torna a incantare il pubblico con una commedia leggera e ironica, appena arrivata su Netflix, diretta da Cristina Comencini. Al centro c’è la vita di due donne che, tra risate, imprevisti e confessioni notturne, si ritrovano a fare i conti con l’amore quando meno se lo aspettano. È una storia che diverte ma, allo stesso tempo, fa riflettere su quanto sia possibile rimettersi in gioco a qualsiasi età. Tra dialoghi interessanti, situazioni imprevedibili e una grande dose di umanità, questo film si rivela quasi una sorpresa per chi sceglierà di vederlo.

Qualcosa di Nuovo, l’amore mette in crisi Micaela Ramazzotti in questo film

Qualcosa di Nuovo, diretto da Cristina Comencini e disponibile su Netflix, è un film sentimentale del 2016 che sì, ha i toni leggeri della commedia, ma fa anche riflettere. La regista affronta il tema della rivalità amorosa tra donne, ma soprattutto la scoperta di sé attraverso l’incontro con l’altro, oltre convenzioni e limiti sociali. Protagoniste sono due amiche molto diverse: Lucia (Paola Cortellesi), disillusa dopo un matrimonio finito, e Maria (Micaela Ramazzotti), madre single più aperta ai desideri e alla sessualità. L’arrivo di Luca, un diciannovenne maturo e sensibile, sconvolge il loro equilibrio e diventa il catalizzatore di un percorso interiore: attraverso di lui, entrambe sono spinte a interrogarsi su paure, desideri nascosti e possibilità di cambiamento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il film mette in luce come le donne adulte non siano figure statiche, ma possono reinventarsi e vivere passioni considerate "improprie". In questo contesto, Maria emerge come personaggio centrale: Ramazzotti la interpreta con profondità, mostrando una donna apparentemente spensierata ma anche fragile, che cerca di conciliare maternità, desiderio e libertà personale.

Il rapporto tra i personaggi di Ramazzotti e Cortellesi nel film

Il film ruota attorno al rapporto tra Maria e Lucia, un’amicizia solida che, però, viene messa alla prova dall’arrivo di Luca. Non è una semplice questione di gelosia: le due donne incarnano modi diversi di vivere l’amore e la sessualità. Lucia vede in lui la possibilità di ritrovare un’intensità perduta, mentre Maria lo considera un’occasione per liberare sentimenti repressi. La regista affronta così un tema universale: anche i legami più forti possono incrinarsi davanti a passioni e desideri. Evita però lo stereotipo della rivalità femminile, mostrando come amicizia e competizione possano coesistere e generare crescita personale.

Con toni leggeri e dialoghi brillanti, Comencini trasforma una commedia in uno strumento di riflessione su aspettative sociali, sessualità femminile, differenze generazionali e crisi identitarie. Ogni gesto e scambio tra le protagoniste diventa carico di significato, rivelando la complessità del loro legame.

Curiosità sulla pellicola e dove vederla in streaming

Ci sono curiosità interessanti sul film Qualcosa di Nuovo, e che ora vi sveleremo. La storia nasce dal teatro: Cristina Comencini scrisse la pièce La Scena, portata in scena da Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. Dal successo teatrale nacque il film Qualcosa di Nuovo, con protagoniste Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, e una sceneggiatura scritta insieme a Giulia Calenda e Cortellesi stessa, che ha reso i dialoghi più autentici. Girato principalmente a Roma, il film mostra luoghi quotidiani ma eleganti, come il Caffè Propaganda e la casa di Maria in Vicolo dell’Atleta. L’uscita nel 2016 fu accompagnata da un’anteprima benefica a Firenze per l’evento Corri la Vita.

Nel cast figurano anche Eduardo Valdarnini, Eleonora Danco, Chiara Scalise e Claudio Pallitto. Con una durata di 93 minuti, il film ha incassato circa 2 milioni di euro in Italia. Comencini tratta il tema della relazione tra donne adulte e un uomo più giovane non come cliché, ma come riflessione sulla libertà e il rinnovamento femminile. Il film è visibile in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche