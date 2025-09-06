Micaela Ramazzotti è una madre schiavizzata dal marito su RaiPlay
Una famiglia racconta la drammatica vita di una donna costretta a vendere il proprio corpo sul mercato nero delle gravidanze
Presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film di Sebastiano Riso è un noir drammatico ispirato a storie realmente accadute, un vortice di sentimenti, luoghi e vicende che trascina nel mondo, da pochi conosciuto, delle madri surrogate
Una storia tragicamente attuale
Un dramma famigliare dalle cupe tinte noir: nel film Una famiglia, Micaela Ramazzotti eccelle nel ruolo di Maria, una madre che viene costretta dal proprio compagno ad atti di vera crudeltà.
A interpretare l’uomo è Patrick Bruel, in un ruolo dispotico e arrogante, capace di soggiogare la compagna. In un sali e scendi di crudeltà e manipolazione, riuscirà Maria a trovare la propria strada, quella che ha sempre ambito, di diventare madre? Tra realtà e metafore, Sebastiano Riso descrive una storia lineare ma a tratti straziante, in cui la donna è il mero e unico strumento del compagno per ottenere denaro, che si prosciuga della propria energia vitale.
Trama e cast del film con Micaela Ramazzotti
Vincenzo è il compagno di Maria, donna del tutto sottomessa allo spietato compagno. In crisi e senza soldi, l’uomo costringe la compagna a vivere attraverso la surrogazione di maternità che, di fatto, diventa la loro unica fonte di reddito. Maria prova a evitare di rimanere incinta utilizzando metodi contraccettivi, ma viene scoperta da Vincenzo e quindi costretta a rimanere incinta.
Dopo diverse gravidanze portate a termine, Maria scopre che l’ultima figlia è stata venduta clandestinamente, morendo poco dopo: i genitori acquisiti, ora, esigono che vengano restituiti i loro soldi, costringendo la coppia a scappare. Maria, poco dopo, mette alla luce un nuovo figlio, promesso a una coppia omosessuale: il bimbo, però, ha una grave malattia al cuore e i due uomini decidono di privarsene…
Dove e quando vedere Una famiglia in streaming
Ispirato a storie vere, Una famiglia racconta di un rapporto totalmente insano e innaturale tra due persone che, in teoria, dovrebbero amarsi, trascinando i protagonisti e gli spettatori in una spirale di torbidi eventi. Per vedere in streaming il film di Sebastiano Riso e interpretato da Micaela Ramazzotti, è possibile collegarsi al portale di RaiPlay, dove è presente nel catalogo.
