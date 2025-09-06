Trova nel Magazine
Libero Magazine

Micaela Ramazzotti è una madre schiavizzata dal marito su RaiPlay

Una famiglia racconta la drammatica vita di una donna costretta a vendere il proprio corpo sul mercato nero delle gravidanze

Presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film di Sebastiano Riso è un noir drammatico ispirato a storie realmente accadute, un vortice di sentimenti, luoghi e vicende che trascina nel mondo, da pochi conosciuto, delle madri surrogate

Una storia tragicamente attuale

Un dramma famigliare dalle cupe tinte noir: nel film Una famiglia, Micaela Ramazzotti eccelle nel ruolo di Maria, una madre che viene costretta dal proprio compagno ad atti di vera crudeltà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A interpretare l’uomo è Patrick Bruel, in un ruolo dispotico e arrogante, capace di soggiogare la compagna. In un sali e scendi di crudeltà e manipolazione, riuscirà Maria a trovare la propria strada, quella che ha sempre ambito, di diventare madre? Tra realtà e metafore, Sebastiano Riso descrive una storia lineare ma a tratti straziante, in cui la donna è il mero e unico strumento del compagno per ottenere denaro, che si prosciuga della propria energia vitale.

Trama e cast del film con Micaela Ramazzotti

Vincenzo è il compagno di Maria, donna del tutto sottomessa allo spietato compagno. In crisi e senza soldi, l’uomo costringe la compagna a vivere attraverso la surrogazione di maternità che, di fatto, diventa la loro unica fonte di reddito. Maria prova a evitare di rimanere incinta utilizzando metodi contraccettivi, ma viene scoperta da Vincenzo e quindi costretta a rimanere incinta.

Dopo diverse gravidanze portate a termine, Maria scopre che l’ultima figlia è stata venduta clandestinamente, morendo poco dopo: i genitori acquisiti, ora, esigono che vengano restituiti i loro soldi, costringendo la coppia a scappare. Maria, poco dopo, mette alla luce un nuovo figlio, promesso a una coppia omosessuale: il bimbo, però, ha una grave malattia al cuore e i due uomini decidono di privarsene…

Dove e quando vedere Una famiglia in streaming

Ispirato a storie vere, Una famiglia racconta di un rapporto totalmente insano e innaturale tra due persone che, in teoria, dovrebbero amarsi, trascinando i protagonisti e gli spettatori in una spirale di torbidi eventi. Per vedere in streaming il film di Sebastiano Riso e interpretato da Micaela Ramazzotti, è possibile collegarsi al portale di RaiPlay, dove è presente nel catalogo.

Potrebbe interessarti anche

Valeria Bruni Tedeschi su RaiPlay con La pazza gioia

Su RaiPlay un gioiello di amicizia e fragilità al femminile: la sorprendente prova di Valeria Bruni Tedeschi

Il film diretto da Paolo Virzì e campione d'incassi, è un mix di leggerezza e profon...
Pippo Baudo - Eros Ramazzotti

Morte Pippo Baudo, il saluto commosso di Eros Ramazzotti: “Sei stato guida, maestro e confidente”

Il cantante, che negli anni ha condiviso molti momenti con lo storico conduttore, ha...
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, la scelta di non mostrare il figlio Cesare sui social: "Nessuno con un minimo di coscienza lo farebbe"

L’influencer ha spiegato dettagliatamente perché è solita pubblicare sui social foto...
Ti Mangio Il Cuore, in streaming su RaiPlay il film con Elodie

Su Raiplay un film potente con Elodie: la storia vera che ha portato una pioggia di premi e riconoscimenti anche a Venezia

Una meravigliosa e seducente Elodie esplora l’amore e la vendetta tra famiglie mafio...
Valentina Lodovini immensa in Conversazioni con altre donne

Valentina Lodovini su Raiplay con un film che spezza il cuore: si svolge tutto in una sola, folle, notte d'amore

Conversazioni con altre donne è una perla nascosta nel palinsesto Rai, un gioiello m...
Russel Crowe su RaiPlay con Il giorno sbagliato

Russell Crowe è su RaiPlay con un film psicologicamente devastante

Il giorno sbagliato è pellicola violenta ma profonda che mostra quanto arrabbiarsi a...
Giampaolo Morelli nel film Ammore e Malavita su Raiplay

Giampaolo Morelli sbarca su RaiPlay con un film che ha trionfato ai David di Donatello: tra camorra e amori proibiti

Su Raiplay è disponibile un film da vedere assolutamente con Carlo Buccirosso e Giam...
il segreto di isabelle fiction raiplay

Il segreto di Isabelle, la fiction Rai più inquietante del Commissario Ricciardi con Lino Guanciale: trama, cast, dove vederla

Sulla tv di Stato arriva Il segreto di Isabelle, fiction francese che punta a scalza...
Giorgio Armani a Mixer su RaiPlay

Giorgio Armani a cuore aperto nella storica intervista su RaiPlay

Il compianto stilista italiano tra fitte ombre e lugubri misteri nella storica inter...

Personaggi

Gerardina Trovato

Gerardina Trovato
Filippo Magnini

Filippo Magnini
Martina Strazzer

Martina Strazzer
Michelle Hunziker

Michelle Hunziker

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963