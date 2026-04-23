Dimenticate Creed, Michael B. Jordan diventa detective: il reboot di Miami Vice è un tuffo nostalgico nel passato Universal ufficializza Miami Vice ’85: Michael B. Jordan e Austin Butler guideranno il film reboot diretto da Joseph Kosinski, atteso al cinema nel 2027.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ormai è ufficiale: Miami Vice ’85 sarà il nuovo reboot di Miami Vice (dopo il film del 2006 ispirato alla celebre serie). Diretto da Joseph Kosinski, il film vedrà Michael B. Jordan e Austin Butler nei ruoli di Tubbs e Crockett. Universal Pictures punta a riportare sullo schermo l’estetica originale della serie, ricreando l’atmosfera della Miami neon degli anni ’80 più che semplicemente aggiornare il franchise. Di seguito, tutti i dettagli.

Miami Vice ’85, il titolo del reboot di Miami Vice con Michael B. Jordan è un’operazione nostalgia

Il ritorno di Miami Vice è ormai ufficiale e questa volta il progetto guarda apertamente al passato, come si può dedurre già dal titolo: Miami Vice ’85. Il nuovo film riporterà in scena i due iconici detective Sonny Crockett e Rico Tubbs, affidati a Michael B. Jordan e Austin Butler, chiamati a raccogliere l’eredità lasciata nella serie originale da Don Johnson e Philip Michael Thomas. Dietro la macchina da presa ci sarà Joseph Kosinski, reduce dal successo di Top Gun: Maverick, mentre Universal Pictures ha già fissato la data d’uscita al 6 agosto 2027. Le riprese partiranno entro la fine dell’anno proprio a Miami. La storia ci riporterà nella Miami di metà anni ’80, tra lusso sfrenato, criminalità e quel mix di fascino e decadenza che aveva reso la serie un fenomeno culturale. Il film prenderà spunto dai primi episodi dello show creato da Anthony Yerkovich e punta a recuperare quell’estetica particolare, diventata, iconica, che ha influenzato moda, musica e cinema.

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Dan Gilroy si occuperà della sceneggiatura: l’obiettivo è dare nuova vita al franchise, mantenendo quello stile inconfondibile e, al contempo, cercando anche di renderlo più attuale, con personaggi e temi più profondi rispetto al passato.

Miami Vice, di cosa parla la serie cult

Chi lo ha visto lo sa ma, chi non lo conosce o non lo ricorda, ha bisogno di ‘rispolverare un po’ la memoria’. Il film del 1984 racconta la storia di Sonny Crockett, impegnato in un’operazione sotto copertura con l’obiettivo di arrestare un narcotrafficante colombiano. Durante le indagini, mentre segue un uomo che sembra essere coinvolto negli affari del criminale, scopre inaspettatamente che si tratta di un agente di polizia di New York infiltrato nella stessa operazione.

Il film di Michael Mann del 2006 fu inizialmente accolto freddamente, ma negli anni è stato rivalutato come opera di culto. La nuova versione dovrebbe basarsi anche su questa rilettura, il che renderebbe il progetto meno prevedibile. Resta incerto il ruolo dell’antagonista, o meglio, a chi sarà affidato. Tra le voci ricorrenti c’è il nome di Tom Cruise, ma non ci sono conferme al riguardo. Noi vi terremo aggiornati.

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