Netflix, Edoardo Leo commuove e fa riflettere: la violenza e le ferite degli amori tossici Il primo amore può essere una gabbia fatta di manipolazioni e violenza: una pellicola da non perdere con il debutto di Greta Gasbarri.

Mia, il film del 2023 con Edoardo Leo e diretto da Ivano De Matteo, approda su Netflix il 30 ottobre e non ci racconta una storia edulcorata, ma ci mostra l’amore che "fa male", il controllo, la manipolazione, e la fragilità delle vittime.

Nella pellicola c’è tutta la forza, le contraddizioni e le paure del primo amore adolescenziale e di come possa trasformarsi in gabbia. La trama svela la vita apparentemente serena di una famiglia romana: Edoardo Leo interpreta Sergio, autista di ambulanza, affiancato dalla moglie Valeria (interpretata da Milena Mancini).

Vivono nel quartiere Ostiense, una figlia quindicenne, Mia (Greta Gasbarri), che frequenta il liceo e vive l’adolescenza come tante. La situazione sembra normale fino all’arrivo di Marco (Riccardo Mandolini), un ventenne che corteggia Mia: è l’inizio di una relazione apparentemente romantica, ma che nasconde ben altro.

Marco si mostra affettuoso, ma ben presto diventa manipolativo: controlla il telefono di Mia, la isola dalle amiche, le impedisce di giocare, di uscire, la spinge verso una dipendenza emotiva pericolosa. Quando Sergio capisce che qualcosa non va, tenta di intervenire: ma la situazione precipita.

Attenzione però, non è un film leggero, ma uno che mette in scena violenza psicologica e manipolazione. E la presenza di alcune scene forti potrebbe risultare disturbante per chi ha vissuto esperienze simili. Se volete conoscere tutta la storia e sapere perché non dovete perderlo, guardate il Video!

