Netflix, Edoardo Leo commuove e fa riflettere: la violenza e le ferite degli amori tossici
Il primo amore può essere una gabbia fatta di manipolazioni e violenza: una pellicola da non perdere con il debutto di Greta Gasbarri.
Mia, il film del 2023 con Edoardo Leo e diretto da Ivano De Matteo, approda su Netflix il 30 ottobre e non ci racconta una storia edulcorata, ma ci mostra l’amore che "fa male", il controllo, la manipolazione, e la fragilità delle vittime.
Nella pellicola c’è tutta la forza, le contraddizioni e le paure del primo amore adolescenziale e di come possa trasformarsi in gabbia. La trama svela la vita apparentemente serena di una famiglia romana: Edoardo Leo interpreta Sergio, autista di ambulanza, affiancato dalla moglie Valeria (interpretata da Milena Mancini).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Vivono nel quartiere Ostiense, una figlia quindicenne, Mia (Greta Gasbarri), che frequenta il liceo e vive l’adolescenza come tante. La situazione sembra normale fino all’arrivo di Marco (Riccardo Mandolini), un ventenne che corteggia Mia: è l’inizio di una relazione apparentemente romantica, ma che nasconde ben altro.
Marco si mostra affettuoso, ma ben presto diventa manipolativo: controlla il telefono di Mia, la isola dalle amiche, le impedisce di giocare, di uscire, la spinge verso una dipendenza emotiva pericolosa. Quando Sergio capisce che qualcosa non va, tenta di intervenire: ma la situazione precipita.
Attenzione però, non è un film leggero, ma uno che mette in scena violenza psicologica e manipolazione. E la presenza di alcune scene forti potrebbe risultare disturbante per chi ha vissuto esperienze simili. Se volete conoscere tutta la storia e sapere perché non dovete perderlo, guardate il Video!
Potrebbe interessarti anche
Edoardo Leo fa impazzire anche i cuori più duri in questo film su Netflix: la malattia mentale al centro del dramma
Edoardo Leo è su Netflix con un film che farà divertire ma anche riflettere: un ex '...
Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix
Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillus...
Su Netflix la banda criminale più geniale d'Italia è guidata da Edoardo Leo
Tre capitoli esilaranti, un cast stellare e tanta satira sull’Italia di oggi: Edoard...
Edoardo Leo, investimenti in rosso tra cinema e ristoranti: ora la speranza arriva da Mattarella e un bimbo
Tra i conti in perdita di Alea Film e del ristorante a Milano, l’attore si affida a ...
La compagna di Raoul Bova è in dolce attesa: cosa succede ora
Vecchi amici, nuovi esami e una gravidanza che cambia tutto: la commedia che ha conq...
Tutti Tranne Te su Netflix: il finale fa impazzire i fan e supera un film italiano acclamato dagli utenti
Dal caos del matrimonio alla rivelazione finale, il film Netflix Tutti Tranne Te mos...
Su RaiPlay Valeria Golino lotta contro la violenza sulle donne in questo film che fa piangere l'anima
L'attrice napoletana affianca Margherita Buy in una pellicola che tratta con delicat...
Su Netflix trovate oggi Lino Guanciale in un ruolo totalmente inedito: vi farà riflettere e ridere
Tra studenti ribelli e prof imprevedibili, la nuova commedia con Lino Guanciale conq...