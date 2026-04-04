Maradona non è mai andato via: la storia incredibile di Peppe Iodice che sta facendo sognare tutti i tifosi Peppe Iodice porta al cinema una storia che ruota tutta attorno all'indimenticabile Diego Armando Maradona, tra mito, culto popolare e una Napoli protagonista.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non è la prima volta che fa da sfondo a qualche pellicola, ma la bellissima Napoli è il palcoscenico di un racconto piuttosto surreale firmato da Francesco Prisco, dove realtà e mito si intrecciano attorno a un nome che tutti conoscono: Diego Armando Maradona. Al centro della storia del film Mi Batte Il Corazion, c’è Peppe Iodice, la cui interpretazione trasporta pubblico in una sorta di viaggio tra il quotidiano e l’incredibile, senza mai chiarire cosa sia reale e cosa no. Di seguito, vi spieghiamo tutto.

Mi Batte il Corazon, Peppe Iodice ‘riporta in vita’ Maradona nel film di Francesco Prisco

Al cinema, tra i film italiani attualmente visibili, trovate anche Mi Batte il Corazon, una commedia diretta da Francesco Prisco con protagonista Peppe Iodice. La pellicola nasce come trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale Ho visto Maradona. La trama segue Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente, che muore e si risveglia durante il proprio funerale. L’uomo diventa, così "quello che ha visto Maradona". Il vero fulcro è la frase "Ho visto Maradona", che diventa simbolo collettivo e atto di fede, più che un evento reale. Il passaggio dal teatro al cinema amplia ulteriormente l’evocazione di Maradona: da presenza scenica personale a presenza diffusa nella città e nella comunità napoletana. Si sa, Diego Armando Maradona è ‘sacro’ per Napoli, un figura ‘intoccabile’ e venerata in tutto e per tutto: un mito culturale, una sorta di santo laico, capace di incarnare speranza, identità e desiderio di rivincita. La dichiarazione del protagonista gli conferisce una nuova funzione sociale, quasi profetica.

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Napoli, protagonista indiscussa del film Mi Batte il Corazon

Napoli diventa parte attiva, che accoglie e interpreta al contempo l’intera vicenda. L’incontro con Maradona trasforma Peppe in quanto persona: dopo l’esperienza ultraterrena sceglie la verità e una nuova responsabilità morale. Il film, infatti, è stato girato interamente a Napoli e provincia in circa quattro settimane, una scelta pensata per radicare la storia nel territorio partenopeo. Ambientare la commedia in luoghi reali e non costruiti all’interno di studi cinematografici, ha indubbiamente valorizzato aumentato la verosimiglianza e creato un forte legame con il pubblico italiano. Alcune scene sono state girate al Cimitero Consortile di Cercola, a San Sebastiano al Vesuvio e a Massa di Somma.

Se siamo riusciti a incuriosirvi o se siete ammiratori del compianto e leggendario Maradona, non dovete fare altro che recarvi al cinema e godervi la visione di Mi Batte il Corazon.

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