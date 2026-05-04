Met Gala 2026, parata di star all'evento più esclusivo e atteso di New York: a che ora e dove vedere la diretta oggi Parata di stelle sul red carpet dell'evento organizzato da Vogue: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancheranno la direttrice della rivista

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Alle ore 18.00 di oggi, lunedì 4 maggio, andrà in scena il Met Gala 2026, l’evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. La diretta streaming, in cui ammirare la famosa sfilata delle star sul red carpet, sarà invece disponibile martedì 5 maggio intorno alla mezzanotte italiana sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue, che organizza e promuove l’evento. A condurre la serata il trittico formato da Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne. Emma Chamberlain sarà la corrispondente dal red carpet.

Dove vedere in streaming e a che ora il Met Gala 2026 di New York

L’evento del Met Gala cade per tradizione nel giorno di inaugurazione della mostra primaverile del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Come ha spiegato il suo curatore, Andrew Bolton, affronterà "la centralità del corpo vestito nella vasta collezione del museo" tra dipinti, sculture e capi storici e contemporanei. Lo scorso anno, il Met Gala aveva raccolto il maggiore risultato delle sue 77 edizioni, con circa 31 milioni di dollari (oltre 26 milioni di euro) raccolti per beneficienza. Nel 2026, il dress code sarà Fashion is Art e coinvolgerà personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport e della politica. All’interno del museo, i circa 450 ospiti avranno il divieto di usare i cellulari e i social media e parteciperanno a un cocktail, a una cena, all’esibizione di alcuni artisti e alla stessa mostra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Met Gala aprirà le sue porte alle 18.00 americane di oggi, lunedì 4 maggio, ovvero le nostre 22.00. L’evento sarà poi trasmesso a partire dalla mezzanotte italiana di martedì 5 maggio sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue.

Tutti gli ospiti attesi: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams co-chair di Anna Wintour

Ad affiancare Anna Wintour, direttrice globale della rivista Vogue, ci saranno tre co-chair d’eccezione, ovvero Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz saranno co-presidenti del comitato ospitante, mentre i membri saranno Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Alex Consani, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Rebecca Hall, LISA, Chloe Malle, Aimee Mullins, Amy Sherald, Tschabalala Self, Sam Smith, Teyana Taylor, Anna Weyant, Lauren Wasser, A’ja Wilson, Chase Sui Wonders e Yseult.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, in qualità di sponsor principali del gala e della mostra, ne saranno anche presidenti onorari. Confermata la partecipazione, in qualità di ospiti, di Rihanna e del compagno A$AP Rocky, di Lady Gaga, le sorelle Kylie e Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bad Bunny, Doechii e Chappell Roan. Dovrebbero presenziare anche Dove Cameron, Alicia Keys, Dua Lipa, Billie Eilish, Cardi B, Pharrell Williams, Serena Williams e Donatella Versace. Attesi anche Zendaya, Anne Hathaway, Emma Stone, Jacob Elordi, Jenna Ortega, Elle Fanning, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid e, forse, la nuova coppia formata da Kim Kardashian e Lewis Hamilton.

Potrebbe interessarti anche