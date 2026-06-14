Lionel Messi su Disney Plus: il documentario del video "dimenticato" che ha portato alla nascita di una leggenda Cosa sarebbe successo se Messi avesse scelto di giocare per la Spagna invece che per l'Argentina? Una domanda incredibile e che oggi ha risposta

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Forse la carriera di Lionel Messi, leggenda del Barcellona e della nazionale Argentina, non sarebbe stata la stessa senza una particolare VHS. Un nastro, legato a un episodio che non in molti conoscono, che ha fatto da vera e propria sliding door per l’attaccante, indirizzando il futuro de La Pulga verso la strada che conosciamo bene tutti. Su Disney+ è appena approdato un documentario, intitolato Messi: The Forgotten Tape, che racconta proprio questo episodio risalente al 2004, quando il calciatore argentino aveva solamente 16 anni ed era "conteso" tra la nazionale del proprio Paese e quella spagnola, essendo cresciuto in catalogna. Come sarebbe stata la carriera di Messi se avesse indossato per vent’anni la casacca Roja invece di quella dell’Albiceleste?

Messi: The Forgotten Tape – Il documentario su Disney+

Nonostante Leo Messi stesse già facendo vedere cose davvero interessanti con la maglia blaugrana del Barcellona, in Spagna, le notizie tardavano ad arrivare nel suo Paese natio, l’Argentina. Nel 2004, del resto, Internet era ancora agli albori e non era affatto facile reperire materiale video riguardante l’altro lato dell’Oceano Atlantico. A 16 anni, Messi non rappresentava ancora ufficialmente nessuna Nazionale. L’Argentina sarebbe stata l’opzione più logica, ma in quel momento stava per ottenere la cittadinanza spagnola, divenendo così eleggibile per la selezione delle Furie Rosse.

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Per evitare di "perderlo", fu commissionata la realizzazione di un VHS con i momenti salienti delle prestazioni del giovane fenomeno a un giornalista di Barça TV, che la consegnò poi a un vice allenatore della Nazionale argentina di calcio, nella speranza che ciò potesse favorire la sua convocazione. Quel nastro avrebbe fatto il giro del mondo e dato il via a una decisione cruciale tra Spagna e Argentina, sfociando in una storia mai raccontata prima in un documentario, ossia come la Argentine Football Association abbia rapidamente organizzato due amichevoli con un unico obiettivo: garantire il futuro di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina.

Un documentario "mordi e fuggi"

Messi: The Forgotten Tape è disponibile dal 9 giugno sul catalogo streaming di Disney+. Con la durata di circa 23 minuti, punta a un pubblico specifico: quello interessato alle grandi storie sportive, senza l’impegno richiesto da un documentario della lunghezza "standard", ma anche a tutti i curiosi attirati dal nome di uno dei calciatori più forti della storia.

Nel documentario sono presenti diversi contributi da parte di grandi esponenti del pallone che hanno vissuto direttamente quei momenti, e che hanno legato la propria carriera a quella di Messi.

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