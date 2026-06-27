Messaggi per Isabelle, la rom-com Netflix che non ha nulla da invidiare ai grandi classici degli anni 2000 Appena arrivato su Netflix, Messaggi per Isabelle conquista il pubblico con una storia emozionante e la perfetta alchimia tra Nick Robinson e Zoey Deutch.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Netflix sembra aver finalmente trovato la formula giusta per riportare in auge le grandi commedie romantiche. Appena approdato sulla piattaforma, Messaggi per Isabelle è già diventato uno dei titoli più apprezzati del momento, conquistando gli spettatori grazie a una storia capace di mescolare amore, dolore e rinascita. Del resto, con Nick Robinson e Zoey Deutch nei panni dei protagonisti, il successo sembrava quasi scritto. I due attori, considerati da molti il re e la regina delle rom-com moderne, regalano al pubblico una storia intensa che richiama le emozioni dei grandi classici sentimentali degli anni Novanta e dei primi Duemila.

Messaggi per Isabelle emoziona con una storia d’amore nata da un dolore profondo

La protagonista della vicenda è Jill Shaw, una giovane donna di Austin da sempre legatissima alla sorella minore Isabelle, affetta da fibrosi cistica sin dall’infanzia. Tra le due esiste un rapporto speciale: Jill racconta a Isabelle ogni aspetto della propria vita, dai primi amori adolescenziali agli studi di cucina intrapresi a San Francisco, fino alle difficoltà lavorative affrontate come apprendista pasticcera nel laboratorio dell’inflessibile Chef Bastien.

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Quando Isabelle muore a causa di una grave ricaduta, Jill si ritrova improvvisamente sola. Incapace di interrompere quel dialogo che l’ha accompagnata per tutta la vita, continua a lasciare messaggi vocali al numero della sorella, come se fosse ancora lì ad ascoltarla. Quello che la ragazza non sa è che quel numero è stato ormai assegnato a Wes, un giovane agente immobiliare di Austin. Ascoltando quei messaggi così personali e sinceri, Wes rimane profondamente colpito dalla voce e dalla personalità di Jill. Affascinato da quella donna che non ha mai incontrato, decide di cercarla durante un viaggio di lavoro a San Francisco. Quando finalmente la trova, tra i due nasce un legame immediato che si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più profondo.

Nick Robinson e Zoey Deutch riportano in vita la magia delle rom-com di una volta

Il punto di forza di Messaggi per Isabelle è senza dubbio la straordinaria chimica tra Nick Robinson e Zoey Deutch. La loro relazione si sviluppa in modo naturale, tra momenti romantici, incomprensioni e ferite ancora aperte. Il film riesce a raccontare l’amore senza cadere nei cliché più abusati del genere, alternando leggerezza e commozione con grande equilibrio. Naturalmente non mancano gli ostacoli. Quando Jill scopre che Wes è il destinatario involontario di tutti i messaggi lasciati alla sorella, si sente tradita e decide di allontanarlo dalla sua vita. Parallelamente, la giovane deve affrontare anche una dura battaglia professionale all’interno del laboratorio di Chef Bastien, dove favoritismi e scorrettezze rischiano di compromettere il suo futuro.

Proprio attraverso queste difficoltà Jill riesce però a trovare la forza di reinventarsi. Lascia un ambiente tossico, apre una propria attività e impara finalmente a guardare avanti. Nel frattempo Wes non smette di lottare per riconquistare la donna che ama, fino a un romantico incontro di Capodanno che regala al pubblico il finale che sperava. Ciò che rende speciale Messaggi per Isabelle è la sua capacità di parlare non soltanto d’amore, ma anche di elaborazione del lutto, crescita personale e seconde possibilità. È una storia che fa sorridere, commuove e ricorda perché le migliori rom-com continuano a occupare un posto speciale nel cuore degli spettatori. Se siete alla ricerca di un film romantico capace di emozionare davvero, Messaggi per Isabelle è probabilmente una delle sorprese più belle arrivate su Netflix negli ultimi anni.

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