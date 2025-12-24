Messa di Natale in TV, a che ora va in onda il 24 e 25 dicembre: Lorena Bianchetti ha un ospite speciale su Rai 1 Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV celebrerà i riti del Natale con diretta televisiva sulla rete ammiraglia: ecco i dettagli.

Come ogni anno, tra una fetta di panettone, momenti passati in famiglia e preghiere personali, nei giorni di festa non mancheranno le consuete celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV, che verranno trasmesse in diretta per accompagnare tutti i telespettatori nel corso della Viglia e del giorno di Natale. Tra oggi e domani, Rai 1 trasmetterà diversi appuntamenti speciali, tra i quali anche una puntata speciale di "A Sua Immagine" con Lorena Bianchetti e un ospite d’eccezione: vediamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Messa di Natale in TV, cosa vedremo oggi (24 dicembre)

In occasione della Vigilia di Natale, proprio oggi Rai 1 e TV2000 trasmetteranno a partire dalle ore 21.50 la Messa nella Notte presieduta da Papa Leone XIV, in diretta dal Vaticano. Il rito segnerà l’inizio solenne del Natale del Signore, nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro. Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV guiderà la celebrazione della nascita di Gesù, lanciando a tutti i fedeli un messaggio di pace, speranza e serenità.

Al temine della messa, Rai 1 proporrà poi un doppio appuntamento legato alla religiosità del periodo natalizio. A partire dalle ore 23.30 potremo infatti assistere a una puntata speciale di "A Sua Immagine" con Lorena Bianchetti e un ospite d’eccezione: il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Insieme affronteranno i temi e le questioni più importanti e urgenti del nostro tempo: dalle guerre che affliggono il mondo, ai cambiamenti della società, fino alle speranze per il futuro e al ricordo di Papa Francesco. Nel corso della puntata interverrà anche una famiglia molto speciale: Manuela e Gianni Mallamaci, genitori di Mario, affetto da una malattia rara, e del suo fratellino Antonio.

A seguire, alle ore 23.45, su Rai 1 andrà poi in onda lo speciale "Giubileo 2025: da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza". Il programma ripercorrerà il significato del Giubileo attraverso i diversi pontificati, proponendo importanti riflessioni con musica e parole che prenderanno vita grazie alla presenza di artisti come Serena Autieri, Simone Cristicchi, Amara, Stjepan Hauser, Mario Biondi e Gaetano Curreri.

Messa in TV a Natale (25 dicembre): quando e dove vederla

Passando poi a giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, Rai 1 e TV2000 trasmetteranno in diretta dalle ore 10 la Messa di Natale presieduta da Papa Leone XIV, durante la quale il pontefice rinnoverà l’annuncio di gioia e salvezza per la nascita del Signore. A seguire, alle ore 12, potremo poi assistere alla Benedizione URBI ET ORBI di Papa Leone XIV dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Un rito che terminerà con il messaggio del Pontefice verso pace, giustizia e speranza per l’intera l’umanità.

