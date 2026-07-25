Meryl Streep, la confessione dopo 50 anni di carriera: "Un attore iconico è stato il mio maestro". Di chi si tratta La celebre attrice con oltre 50 anni di carriera ha rivelato che c'è un collega, ancora oggi in vita, che è stato il suo 'faro' nel mondo del cinema

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Tutti conoscono Meryl Streep come una delle attrici più brave di sempre. A dimostrarlo, d’altronde, ci sono anche i numeri: ha collezionato ben 21 nomination agli Oscar e 34 ai Golden Globe, un record assoluto. Di queste statuette ne ha vinte parecchie: 3 Oscar (per Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady) e 8 Golden Globe. Eppure, non tutti sanno che c’è un attore che è stato il suo maestro e che l’ha ispirata nei suoi oltre 50 anni di carriera.

Chi è l’attore che ha ispirato Meryl Streep e perché le ha cambiato la vita

Anche i più grandi hanno infatti un mito da seguire, e per lei questo mito è Robert De Niro. La Streep ha raccontato che nel 1973 rimase folgorata da lui. Lo vide al cinema in un film intitolato Batte il tamburo lentamente; recitava in modo così naturale che lei pensò fosse un ragazzo qualunque preso dalla strada, magari un giovane del sud degli Stati Uniti. Pochi mesi dopo, andò a vedere Mean Streets di Martin Scorsese e lo ritrovò sullo schermo. Questa volta, però, De Niro interpretava un giovane criminale di New York che parlava a macchinetta: un personaggio totalmente diverso. "Siamo andati a leggere i titoli di coda per capire chi fosse", ha confessato l’attrice. "E ho detto: ‘Mio Dio, è italiano, si chiama Robert De Niro ed è un attore vero’. Mi ha letteralmente sconvolta".

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Da quel giorno De Niro è diventato la sua fonte d’ispirazione: "È stato il mio faro per 50 anni", ha ammesso. I due hanno lavorato insieme in tre pellicole molto amate: Il cacciatore, Innamorarsi e La stanza di Marvin. Oltre al lavoro, tra loro è nata un’amicizia profonda. Anche se non si sentono continuamente, Meryl Streep sa che lui per lei c’è sempre. Lo considera una presenza fissa e rassicurante nella sua vita, un uomo leale e legatissimo alle persone che ama. Insomma, una persona che le ha cambiato la vita.

La svolta dell’attrice al cinema

Per molto tempo, Meryl Streep è stata vista come un’attrice adatta soprattutto a film drammatici o d’autore, come il famosissimo I ponti di Madison County. La vera svolta "pop", però, è arrivata con Il diavolo veste Prada. Nei panni della temibile Miranda Priestly, Meryl Streep è diventata una superstar amata da chiunque, capace di riempire i cinema solo con il suo nome sulla locandina. E oggi sappiamo che Robert De Niro ha avuto un ruolo in questo grande successo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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