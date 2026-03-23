Meryl Streep e Ryan Gosling insieme nello spazio, ma non è come sembra: la rivelazione clamorosa Nel cast del nuovo film con Ryan Gosling c'è anche Meryl Streep, ma è il suo cameo più assurdo e improbabile

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA (Streep) e Eagle Pictures (Gosling)

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C’è un ruolo che mancava nel curriculum infinito di Meryl Streep: quello di una voce computerizzata per un alieno a metà tra un masso e un ragno gigante. L’attrice tre volte premio Oscar è ufficialmente entrata a far parte, in maniera decisamente inusuale, del cast di L’ultima missione: Project Hail Mary, apprezzatissimo thriller fantascientifico diretto da Chris Lord e Phil Miller (già registi di successo tra fantascienza e animazione). Il film vede come protagonista Ryan Gosling nei panni del dottor Ryland Grace, un cosmonauta che nel prossimo futuro compie il primo contatto con una forma di vita intelligente soprannominata "Rocky".

Un "text to speech" da premio Oscar

La particolarità di Rocky risiede nel suo modo di comunicare: privo di un volto riconoscibile, l’alieno si esprime attraverso toni musicali e accordi che ricordano il canto delle balene. Per interagire con lui, il protagonista programma un computer capace di tradurre queste note in parole inglesi. Nel momento in cui il dottor Grace deve scegliere una voce artificiale precaricata per il suo traduttore, scorre varie opzioni fino a selezionare proprio quella di Meryl Streep. Un’idea nata quasi per gioco sul set, come raccontato dai registi, convinti che solo la Streep potesse rendere "umana" una tecnologia così avanzata.

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Coinvolgere una leggenda del cinema non è stato però semplicissimo per i registi, che hanno ammesso di aver esitato a lungo prima di fare la proposta ufficiale. "Non avete mai visto un gruppo di cineasti procrastinare così tanto", ha scherzato Chris Lord parlando con Entertainment Weekly e raccontando il timore di chiedere alla Streep di interpretare la "voce scartata di un alieno". A sbloccare la situazione è stata la produttrice Amy Pascal, che avendo già lavorato con l’attrice in passato ha fatto da tramite. Meryl Streep ha accettato con entusiasmo, divertendosi a registrare decine di versioni diverse, dimostrando ancora una volta la versatilità che ha spinto Gosling a commentare sul set: "Lei può fare qualunque cosa".

La storia della più grande missione cinematografica di Ryan Gosling

L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller vede nel cast i candidati al premio Oscar Ryan Gosling (Barbie, La La Land) e Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d’interesse). Il film è basato sul romanzo "Project Hail Mary" di Andy Weir, già autore di "The Martian". Nel cast troviamo anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. – Intelligenza artificiale), Milana Vayntrub (A cena con il lupo – Werewolves Within).

La storia è quella dell’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall’estinzione la vita sulla Terra… ma un’inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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