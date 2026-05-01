Meryl Streep e Anna Wintour, un legame che va ben oltre Il Diavolo Veste Prada 2: arriva la conferma che nessuno immaginava
Meryl Streep, ospite del podcast di Jenna Bush Hager, conferma la parentela con Anna Wintour: sarebbero cugine di sesto grado secondo la società Ancestry .
Il Diavolo Veste Prada 2 è da poco arrivato nelle sale cinematografiche italiane ed è stato subito un successo al botteghino, raggiungendo i 2,7 milioni di euro, e diventando il miglior esordio cinematografico del 2026 (almeno fino ad ora, perché l’anno è ancora lungo e ne usciranno di film). Ma questa non è l’unica notizia interessante: un’altra riguarda colei che nel film è la protagonista, ovvero, Meryl Streep. A quanto pare, il suo legame con Anna Wintour non riguarda solo il film anzi, tutt’altro. Sembra che le due abbiano realmente un legame di parentela e, a confermarlo, è la stessa Streep. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Meryl Streep e Anna Wintour sono cugine: la conferma dell’attrice Premio Oscar
Ormai è ufficiale: il legame tra Meryl Streep e Anna Wintour non si limita al mondo del cinema e a Il Diavolo Veste Prada. Tra loro c’è addirittura una parentela reale, scoperta solo di recente. La notizia era stata diffusa per la prima volta da Today il 2 aprile 2026, grazie a una ricerca della società di genealogia Ancestry, che ha rivelato come le due siano in realtà cugine di sesto grado. Secondo lo studio, condividono gli stessi bisnonni di quinta generazione, Thomas Smith ed Elizabeth Kinsey, con radici nella contea di Bucks, in Pennsylvania. Durante il podcast Open Book con Jenna Bush Hager, la Streep ha commentato la scoperta con sorpresa e ironia: "Cugini di sesto grado. Contea di Bucks, Pennsylvania. Siamo di antica origine inglese… è piuttosto divertente." Questa rivelazione aggiunge un dettaglio quasi "da sceneggiatura" a un rapporto già pieno di rimandi. Da anni, infatti, si dice che il personaggio di Miranda Priestly interpretato da Streep sia ispirato proprio ad Anna Wintour.
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Anche se nessuna delle due lo ha mai confermato apertamente, il parallelo è sempre sembrato evidente a molti. Nel tempo, le due si sono anche incontrate più volte, mantenendo un rapporto cordiale e quasi curioso. La stessa Wintour ha ammesso di aver trovato il film "molto piacevole e divertente", sottolineando: "C’era Meryl Streep, che è fantastica… e alla fine ho pensato che fosse una rappresentazione equa".
Il Diavolo Veste Prada 2, continua il successo al box office
Dopo un esordio davvero straordinario, Il Diavolo Veste Prada 2 continua a mantenere un ottimo andamento anche al secondo giorno. Il film ha infatti incassato altri 2.363.758 euro, registrando un calo minimo del 13% rispetto al debutto. La media per sala si conferma alta, con circa 3.875 euro in 610 cinema, portando il totale complessivo a 5.081.447 euro. Numeri alla mano, l’andamento è più che positivo: se il trend dovesse proseguire su questi livelli, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway potrebbe tranquillamente superare quota 10 milioni già entro la serata di domenica.
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