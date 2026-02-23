Mercoledì 3, una star di Stranger Things si unisce al cast con Eva Green: il trailer della serie Netflix La produzione della stagione 3 del successo Netflix è ufficialmente cominciata: ecco tutti i nuovi nomi nel cast

Buone nuove per tutti i fan di Mercoledì, serie Netflix di grandissimo successo con Jenna Ortega nei panni della giovane di casa Addams: la stagione 3 ha ufficialmente il proprio cast, e ci sono alcuni nomi davvero succulenti. Il colosso dello streaming ha infatti da pochissimo diffuso il trailer di annuncio, confermando alcuni rumor di cui avevamo già parlato in passato e svelando delle graditissime aggiunte: tra queste anche una star direttamente da Stranger Things. Ovviamente vi lasciamo il trailer di annuncio del cast di Mercoledì 3 in calce a questo articolo.

Winona Ryder lascia Stranger Things ed entra nel cast di mercoledì 3: il trailer di annuncio

Netflix ha ufficializzato il cast per la stagione 3 di Mercoledì attraverso un succulentissimo, è proprio il caso di dirlo, trailer di annuncio. Oltre ovviamente al ritorno di tutti gli attori originali, tra cui Jenna Ortega, Emma Myers (Enid), Catherine Zeta-Jones (Morticia), Isac Ordonez (Pugsley) e Luis Guzman (Gomez), la nuova stagione accoglie diversi nomi nuovi. A cominciare dalla conferma di Eva Green nel ruolo di Zia Ophelia, di cui si era rumoreggiato nelle settimane seguenti alla conclusione della stagione 2.

Ma non è tutto, perchè il trailer ci rivela anche l’ingresso nel cast di Winona Ryder, direttamente da Stranger Things e Beetlejuice, nel ruolo di Tabitha, personaggio di cui non sappiamo ancora nulla. Chris Sarandon, voce originale di Jack Skellington in The Nightmare Before Christmas, sarà un certo Balthazar. Forse il Cugino Balthazar già menzionato nella serie, ma il personaggio dovrebbe essere morto, visto che Gomez e Morticia si conoscono al suo funerale. Tra le altre aggiunte anche Noah Taylor (Peaky Blinders, Game Of Thrones) nei panni di Cyrus, Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms, Gotham Knights) quelli di Atticus e Kennedy Moyer (Task, Roofman) in quelli di Daisy.

La stagione 3 di Mercoledì arriverà prima del previsto

"È con nostro oscuro piacere che apriamo nuovamente i cancelli della Nevermore Academy dando ufficialmente il via alla produzione della stagione 3", hanno annunciato gli showrunner della serie Al Gough e Miles Millar, come raccolto da Deadline. "In questa stagione accoglieremo nuovi studenti, nuovi insegnanti e dissotterreremo alcuni segreti putrescenti della famiglia Addams: non dite che non siete stati avvisati", hanno continuato.

"Sono davvero eccitato di tornare per la stagione 3 e di riunirmi con tutto il cast originale", ha commentato il regista e produttore esecutivo Tim Burton. "L’aggiunta di alcuni cari amici e vecchi collaboratori al cast, Eva, Winona, Chris e Noah, rende questa stagione davvero speciale. Mi sento molto fortunato", ha affermato in merito ai volti nuovi tra gli attori e le attrici. L’inizio ufficiale della produzione ci permette di calcolare, spannometricamente, quando dovrebbe uscire la stagione 3 di Mercoledì. Considerando che no figura tra gli annunci per il 2026 e le fisiologiche tempistiche di produzione, la stagione 3 dovrebbe debuttare verso l’inizio del 2027, comportando una notevole riduzione dello spam temporale tra la stagione 2 e la 3, rispetto a quello tra la prima e la seconda. Non resta che attendere. Nel mentre, vi lasciamo qui sotto il trailer in italiano di annuncio ufficiale del cast della stagione 3 di Mercoledì.

