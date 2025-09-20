Prima di Mercoledì su Netflix, l'eterno capolavoro di Tim Burton Mars Attacks! di Tim Burton è un’irriverente lettera d’amore ai B-movie degli anni ’50 e ’70: RaroFilm Studios rende omaggio al film con una delle sue edizioni più preziose

Uscito nel 1996 e diretto da Tim Burton, ben prima della serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams, Mars Attacks! è un’irriverente lettera d’amore ai B-movie degli anni ’50 e ’70. Warner Bros sperava in un successo simile a Independence Day, ma Burton scelse invece un’estetica volutamente kitsch e artificiale, omaggiando gli effetti speciali artigianali e i film rétro. Analizziamo insieme quella è la vera impronta digitale di Burton e scopriamo dove vedere Mars Attacks!

Mercoledì’ su Netflix e Mars Attack di Tim Burton, l’impronta che li accomuna

Tim Burton in Mars Attacks! e in Mercoledì affronta generi apparentemente lontani, la fantascienza pop e il teen drama gotico, con lo stesso spirito: piegarli al suo gusto per il grottesco e il surreale. In entrambi i casi la messa in scena trasforma la realtà in un teatro deformato, dai colori acidi e fumettosi del film sugli alieni ai contrasti gotici della serie Netflix, mantenendo costante l’idea di un mondo che deve sembrare al tempo stesso familiare e straniante.

Il cuore delle due opere è l’attenzione verso gli outsider. Gli alieni di Mars Attacks! e la giovane Mercoledì non sono soltanto figure eccentriche: incarnano la difficoltà di vivere ai margini delle convenzioni sociali. Se nel film gli extraterrestri diventano specchio caricaturale dei difetti umani, nella serie la protagonista è l’osservatrice distaccata che mette in crisi le regole di un contesto scolastico e familiare. In entrambi i casi, l’alterità è il grimaldello con cui Burton spinge lo spettatore a ridere, riflettere e, inaspettatamente, provare empatia.

Infine, c’è un tono che accomuna i due progetti: l’umorismo nero. Mars Attacks! lo porta all’estremo con la distruzione del mondo trattata come gag slapstick, mentre Mercoledì lo dosa con battute sottili e un’atmosfera costantemente sospesa tra ironia e malinconia. In questo equilibrio tra il macabro e il sentimentale, Burton mostra la sua coerenza poetica: generi diversi, ma lo stesso modo di trasformare il bizzarro in linguaggio universale.

Mars Attacks!, come nasce il film di Tim Burton

L’ispirazione dietro la creazione di Mars Attack nacque da una serie di carte collezionabili Topps del 1962, illustrate con invasioni marziane pulp e grottesche. A questo Burton aggiunse riferimenti a cult come La Guerra dei Mondi, Barbarella e i lavori di Ray Harryhausen. Gli alieni, realizzati con CGI ma animati con movenze innaturali, richiamano pupazzi stop-motion e vecchi fumetti pulp, risultando tanto ridicoli quanto inquietanti. Lo stile visivo alterna scenografie teatrali, neon e costumi sgargianti, con un’ironia postmoderna che trasforma l’invasione in un carnevale psichedelico. Anche la colonna sonora di Danny Elfman, arricchita dal theremin, richiama i classici sci-fi.

Oltre all’omaggio visivo, il film è satira pura: alieni sadici che ridono mentre massacrano umani, politici incapaci, società ossessionata dai media. Emblematica la trovata finale: i marziani vengono sconfitti da una canzone country, simbolo dell’assurdo potere della cultura pop.

Il cast del film comprende Jack Nicholson (in due ruoli), Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan e Danny DeVito – oggi rappresenta uno degli esempi più sfacciati di anarchia creativa: un film che non si prende mai sul serio e che trasforma il kitsch in arte.

L’edizione Home Video definitiva firmata RaroFilm Studios

RaroFilm Studios ha deciso di rendergli omaggio con una delle sue edizioni più preziose: il OneClick COSMO Edition, limitato a sole 100 copie numerate e arricchito da un sistema di realtà aumentata. Un cofanetto pensato per i collezionisti, che racchiude due FullSlip diverse, entrambi dedicati a catturare l’essenza caleidoscopica del film.

FullSlip Future

La prima FullSlip mette al centro i veri protagonisti: i marziani dalla testa enorme, icone pop ormai inconfondibili. L’artwork è esplosivo, dominato da colori acidi e dettagli UV che richiamano i fumetti pulp degli anni ’60 e il caos visivo del film. La finitura Soft-Touch e gli effetti in rilievo danno profondità all’immagine, trasformandola in un pezzo da esposizione. All’interno, troviamo la metalbox con il disco Blu-ray con il film in alta definizione, oltre a 8 cartoline da collezione con stampa UV, un booklet italiano e inglese, il poster originale e una T-shirt dedicata al film.

FullSlip Vintage

La seconda FullSlip si concentra invece sul lato satirico e politico di Mars Attacks!. In copertina spiccano le caricature grottesche dei leader mondiali, travolti dall’assurdità dell’invasione, in un design più elegante e bilanciato rispetto al primo. Anche qui troviamo lavorazioni di pregio con inserti in rilievo e dettagli UV, ma il tono è più corrosivo che giocoso. Per quanto riguarda i contenuti all’interno dell’edizione, troviamo anche qui tutto ciò che è presente nell’edizione Future ma con grafiche completamente diversificate. Infine, il box contiene al suo interno alcune come chicche, come ad esempio il vasetto con il teschio umano immerso in un liquido alieno.

Dove vedere Mars Attack in streaming

Nel caso vogliate recuperare questo grande classico in streaming, attualmente il film Mars Attack di Tim Burton è disponibile per la visione anche su Sky e NOW con il piano HD. Inoltre, è disponibile per il noleggio o l’acquisto su AppleTV, TimVision, Amazon e Rakuten TV.

