Mercoledì innamorata: questo film su Prime Video riunisce Jenna Ortega e un attore del successo Netflix
La protagonista dell'acclamato show Netflix ritrova sul set Percy Hynes White, in una commedia romantica sullo scoprire se stessi attraverso l'altro
Il successo di Mercoledì, in streaming su Netflix in questi giorni con la parte 1 della stagione 2, non si arresta. Ma per chi vuole vedere la sua giovane protagonista, Jenna Ortega, in vesti diverse da quelle dark e sarcastiche della primogenita degli Addams, può recarsi su Prime Video dove è disponibile, sempre in streaming, Winter, Spring, Summer or Fall. In questa commedia romantica del 2024, diretta da Tiffany Paulsen, Jenna ritrova sul set un attore che i fan della serie Netflix conoscono bene, Percy Hynes White, tagliato da Mercoledì per questioni esterne al set.
Di cosa parla la trama di Winter, Spring, Summer or Fall in streaming su Prime Video?
Remy (Ortega) è una ragazza introversa e riflessiva. Un giorno d’inverno conosce per caso Barnes (Hynes White). Tra loro nasce un legame profondo fatto di confidenze, insicurezze, sogni condivisi. Nell’arco di quattro giornate ambientate nelle quattro stagioni, i due protagonisti crescono, si aprono, si scoprono e nasce un’intensa relazione sentimentale.
Remy è l’opposto di Mercoledì
I toni di Winter, Spring, Summer or Fall, neanche a dirlo, sono in totale antitesi con quanto visto nello show di Netflix. Niente misteri da risolvere, sarcasmo o humour nero. Solo due giovani ragazzi che imparano a conoscere se stessi conoscendosi l’un l’altra. Jenna offre una recitazione più intima e vulnerabile, emotiva, gentile, a tratti fragile. Apprezzabile la chimica tra lei e Percy, che i fan avevano già potuto sperimentare sul set di Mercoledì (e che purtroppo non è stata riproposta per la stagione 2), così come anche ’atmosfera malinconica e romantica che la regista ha saputo costruire. A ciò ha contribuito anche la location, il suggestivo scenario offerto dallo Utah, tra Salt Lake City e Stansbury Park. Un fondale perfetto per scandire il tempo che passa attraverso le stagioni, grazie a luoghi come il Gallivan Center e i paesaggi naturali dello Stato del midwest americano.
Insomma, se volete vedere Jenna Ortega in un ruolo decisamente diverso da quello dell’icona dark pop che abbiamo imparato ad amare grazie alla serie Mercoledì, ma ugualmente efficace, trovate Winter, Spring, Summer or Fall in streaming nel catalogo di Prime Video.
