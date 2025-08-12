Mercoledì, la storia della Famiglia Addams continua (ma non sarà una serie Netflix): in arrivo un film animato La storia di Mercoledì e della Famiglia Addams avrà un nuovo capitolo attraverso un film animato non per Netflix, bensì per Amazon: le anticipazioni

Proprio quando su Netflix sono arrivati i nuovi episodi della serie TV Mercoledì, arriva la notizia di un nuovo progetto dedicato all’amatissima Famiglia Addams. Durante un episodio del podcast Crew Call di Deadline, i creatori Alfred Gough e Miles Millar hanno svelato di essere a lavoro su un nuovo film d’animazione dedicato agli Addams per Amazon MGM Studios.

Mercoledì e la Famiglia Addams: le prime anticipazioni sul nuovo film animato

Il film sarà un reboot completo del franchise di film d’animazione, senza alcun collegamento con i film originali, così come con Mercoledì di Netflix, la serie che vede come protagonista la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Jenna Ortega nel ruolo del personaggio principale, impassibile, sarcastico e macabro.

Alfred Gough ha dichiarato a Crew Call che i lavori sono già in corso e che lo staff annovera la presenza di Kevin Miserocchi, direttore della Tee & Charles Addams Foundation, che conosceva personalmente Charles Addams, il creatore della Famiglia Addams. Tra gli altri collaboratori del progetto figurano i produttori Gail Berman (Elvis) e John Glickman (Rush Hour).

I segreti del successo della serie Mercoledì su Netflix: parlano i creatori

E a proposito della serie Netflix, Gough e Millar hanno parlato di Mercoledì 2, rivelando come sono riusciti a portare a termine con successo la nuova stagione nonostante gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori. Hanno inoltre sottolineato come tutto passi dal modo di vedere le cose della protagonista: "La chiave con lei non è scrivere una battuta, ma scrivere sulla sua visione del mondo. È lì che atterra, ed è lì che sembra divertente. Ogni volta che cerchi di fare una battuta con questo personaggio, finisci per tagliare quella battuta", ha spiegato il creatore della serie durante l’intervista.

Inoltre, poiché Mercoledì non è esattamente una detective tipica, le sue motivazioni sono solitamente diverse. Per usare le parole di Gough, la protagonista si impegna a risolvere i crimini perché "qualcuno l’ha manipolata, o perché sente che la verità non viene detta, e difende anche i più deboli".

