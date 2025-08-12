Mercoledì, la storia della Famiglia Addams continua (ma non sarà una serie Netflix): in arrivo un film animato
La storia di Mercoledì e della Famiglia Addams avrà un nuovo capitolo attraverso un film animato non per Netflix, bensì per Amazon: le anticipazioni
Proprio quando su Netflix sono arrivati i nuovi episodi della serie TV Mercoledì, arriva la notizia di un nuovo progetto dedicato all’amatissima Famiglia Addams. Durante un episodio del podcast Crew Call di Deadline, i creatori Alfred Gough e Miles Millar hanno svelato di essere a lavoro su un nuovo film d’animazione dedicato agli Addams per Amazon MGM Studios.
Mercoledì e la Famiglia Addams: le prime anticipazioni sul nuovo film animato
Il film sarà un reboot completo del franchise di film d’animazione, senza alcun collegamento con i film originali, così come con Mercoledì di Netflix, la serie che vede come protagonista la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Jenna Ortega nel ruolo del personaggio principale, impassibile, sarcastico e macabro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alfred Gough ha dichiarato a Crew Call che i lavori sono già in corso e che lo staff annovera la presenza di Kevin Miserocchi, direttore della Tee & Charles Addams Foundation, che conosceva personalmente Charles Addams, il creatore della Famiglia Addams. Tra gli altri collaboratori del progetto figurano i produttori Gail Berman (Elvis) e John Glickman (Rush Hour).
I segreti del successo della serie Mercoledì su Netflix: parlano i creatori
E a proposito della serie Netflix, Gough e Millar hanno parlato di Mercoledì 2, rivelando come sono riusciti a portare a termine con successo la nuova stagione nonostante gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori. Hanno inoltre sottolineato come tutto passi dal modo di vedere le cose della protagonista: "La chiave con lei non è scrivere una battuta, ma scrivere sulla sua visione del mondo. È lì che atterra, ed è lì che sembra divertente. Ogni volta che cerchi di fare una battuta con questo personaggio, finisci per tagliare quella battuta", ha spiegato il creatore della serie durante l’intervista.
Inoltre, poiché Mercoledì non è esattamente una detective tipica, le sue motivazioni sono solitamente diverse. Per usare le parole di Gough, la protagonista si impegna a risolvere i crimini perché "qualcuno l’ha manipolata, o perché sente che la verità non viene detta, e difende anche i più deboli".
Potrebbe interessarti anche
Mercoledì 3 si farà, Netflix rinnova la serie per una terza stagione (con sorpresa): uno spin-off è in arrivo
Lo showrunner Alfred Gough e la responsabile dei contenuti di Netflix Bela Bajaria a...
Mercoledì 2: le immagini di Jenna Ortega che piange lacrime nere hanno sconvolto il pubblico della serie Netflix
Il cast, i registi e la troupe gireranno il mondo in vista della messa in onda della...
Mercoledì 2, parte 2: quando esce su Netflix. Date, cast, dettagli sugli episodi e anticipazioni
La seconda stagione della serie cult diretta da Tim Burton uscirà in due tornate, tr...
Mercoledì 2, l'incubo è alle porte su Netflix: a che ora esce la seconda stagione
L'uscita della nuova stagione di Mercoledì è sempre più vicina: ecco quando e a che ...
Mercoledì Addams 2 è in uscita su Netflix: tutto quello che dovete sapere in vista della seconda stagione
Manca pochissimo alla seconda stagione della serie cult con Jenna Ortega: tutto quel...
Mercoledì 2, un protagonista della serie Netflix lascia il posto a un nuovo attore (ma nessuno se n'è accorto)
Mercoledì 2, la nuova stagione della serie Netflix, ha fatto il suo debutto, ma non ...
Mercoledì 2, il trailer Netflix svela segreti sconvolgenti: il nuovo preside di Nevermore è famosissimo
Netflix lancia nuovo teaser trailer di Mercoledì 2, seconda stagione della serie con...
Mercoledì 2, cosa succede nel finale della prima parte: le storie in sospeso e le teorie
Tra colpi di scena, rivelazioni e nuovi personaggi, la prima parte della seconda sta...