Mercoledì Addams protagonista di Gremlins 3? Jenna Ortega potrebbe essere l'attrice giusta per il rilancio del franchise Il mito di Gizmo torna al cinema, e Jenna Ortega potrebbe guidare il cast di Gremlins 3 per un ritorno in grande stile con Spielberg e Columbus.

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Le notizie relative a reboot, remake o sequel dei classici anni ’80 sono sempre all’ordine del giorno nel mondo delle fake news, dunque il vero annuncio riguardo a un (tardivo?) terzo episodio di Gremlins si sono un po’ perse nel maremagnum di informazioni che circolano in rete, eppure è tutto vero: conosciamo produzione, regia, addirittura abbiamo una data d’uscita nominale… ma ancora non abbiamo un cast. Comincia però a circolare un nome specifico che potrebbe essere effettivamente l’uovo di Colombo: Jenna Ortega.

Jenna Ortega e l’eredità di Billy e Kate

Dopo anni di indiscrezioni e falsi allarmi, il ritorno dei Mogwai sul grande schermo è avverrà il 19 novembre 2027, con un progetto che segna una reunion storica per il franchise: Steven Spielberg tornerà in veste di produttore esecutivo, mentre Chris Columbus, sceneggiatore del primo, indimenticabile film del 1984 (nonché di film che hanno segnato tante generazioni, come Mamma ho perso l’aereo e Harry Potter) , siederà questa volta dietro la macchina da presa come regista. La sceneggiatura sarà firmata dallo stesso Columbus, insieme al duo composto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein (già autori di Final Destination: Bloodlines).

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Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’insider Daniel Richtman, la produzione avrebbe dunque già individuato la nuova protagonista: il ruolo sarebbe stato offerto a Jenna Ortega. L’attrice, ormai una vera icona del genere dopo i successi di Mercoledì e della saga di Scream, potrebbe interpretare la figlia di Billy (Zach Galligan) e Kate (Phoebe Cates), i protagonisti storici dei primi due capitoli. Sebbene non ci siano ancora conferme sul ritorno del cast originale, la scelta della Ortega segnerebbe un ponte generazionale perfetto per rilanciare il franchise. Chris Columbus si è detto "pieno di ispirazione e passione" per questa nuova avventura, definendo un onore il ritorno alla collaborazione con Spielberg e Warner Bros.

Un fenomeno della cultura pop

Nato dalla regia di Joe Dante nel 1984, Gremlins è diventato rapidamente un fenomeno globale, incassando 151 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 11 milioni. La commedia horror natalizia ha introdotto al mondo Gizmo, il dolce Mogwai soggetto a tre regole ferree e pericolosissime: mai bagnarlo, mai esporlo alla luce intensa e, soprattutto, mai nutrirlo dopo la mezzanotte. Dopo il sequel del 1990, Gremlins 2 – La nuova stirpe, diventato negli anni un cult per la sua natura satirica e bizzarra nonostante il modesto successo al botteghino, la saga si era interrotta, lasciando i fan in attesa per oltre tre decenni.

Jesse Ehrman, presidente dello sviluppo e della produzione di Warner Bros., ha espresso grande entusiasmo per il ritorno di un titolo così amato, sottolineando la volontà di mantenere intatto il mix di magia, caos e cuore che ha reso celebre l’originale. Con un team creativo che unisce i padri fondatori della saga a nuove voci del cinema horror e fantasy, Gremlins 3 punta a conquistare sia i fan di lunga data sia i nuovi spettatori, pronti a scoprire cosa succede quando le regole del Mogwai vengono infrante ancora una volta.

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