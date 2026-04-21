Mercoledì 3 sbarca a Parigi, la prima foto dal set mostra indizi inquietanti: un dettaglio sfuggito divide i fan Mercoledì 3 si sposta tra Irlanda e Parigi: la prima foto diffusa da Netflix scatena teorie dei fan e misteri sulla nuova stagione della serie. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Netflix sa bene quanto i fan amino questa serie e quindi, nelle scorse ore, ha deciso di sorprenderli pubblicando una foto dal set della terza stagione di Mercoledì 3, attualmente in lavorazione tra Irlanda e nuove suggestive location europee. L’immagine diffusa mostra la protagonista, Jenna Ortega, davanti a uno dei luoghi simbolo di Parigi (ve ne parliamo meglio nel prossimo paragrafo). Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia particolare. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mercoledì 3, Netflix svela la prima foto (enigmatica) dal set della terza stagione

Anche la "Città dell’Amore" è finita coinvolta coinvolta nelle nuove vicende di Mercoledì 3: la terza stagione della serie ha infatti esteso la produzione fino a Parigi, dove la protagonista è stata vista davanti alla Torre Eiffel. In uno scatto diffuso online compare la didascalia "De Paris, avec effroi" "Da Parigi, con timore", dove la parola "effroi" può essere tradotta anche come "paura". Nonostante il nucleo delle riprese resti in Irlanda, scelta pratica per la produzione, la presenza di Parigi lascia aperte varie ipotesi sul suo ruolo nella storia. Al momento, però, non ci sono conferme narrative, dato che la vicenda di Nevermore Academy continua a essere ambientata a Jericho, nel Vermont. Tra le teorie dei fan c’è quella di un possibile legame con Enid e la sua fuga dopo la trasformazione in licantropo Alpha. La lavorazione della nuova stagione è partita a fine febbraio 2026 in Irlanda e ha portato diverse novità nel cast. Entrano in scena attori come Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer e Winona Ryder, con ruoli ancora in parte misteriosi. Sarandon interpreterà Balthazar, un nome che richiama anche un personaggio della tradizione della famiglia Addams.

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Eva Green vestirà i panni di Ophelia, sorella di Morticia Addams. Tra i volti già noti tornano Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, mentre Joanna Lumley diventa presenza fissa nel ruolo della nonna Hester Frump. Non tornerà invece il personaggio di Bruno, interpretato da Noah B. Taylor. A questi si aggiungono anche guest star come Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance. L’uscita della terza stagione di Mercoledì su Netflix è prevista non prima del 2027.

Di cosa parlerà Mercoledì 3?

Dispiace per i fan ma, purtroppo, c’è ancora mistero sulla trama della terza stagione di Mercoledì. Tuttavia, la serie continua a seguire Mercoledì Addams alla Nevermore Academy, dove, probabilmente, dovrà affrontare nuove minacce, misteri e segreti di famiglia sempre più oscuri. Torneranno diversi personaggi già noti, tra cui lo zio Fester (Fred Armisen), insieme ad altri studenti già introdotti. La storia riparte da quando Mercoledì, insieme allo zio Fester, era partita per aiutare la sua amica Enid (Emma Myers), rimasta intrappolata nella sua forma di lupo mannaro alfa.

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