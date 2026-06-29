Mercoledì 3, Eva Green si ferisce durante le riprese: trasportata d’urgenza in ospedale. Come sta
L'attrice e modella francese si è infortunata a una gamba durante le riprese in Irlanda. Le condizioni non sarebbero gravi, ma la produzione si è fermata.
Brutto spavento sul set irlandese di Mercoledì 3: Eva Green si è fatta male durante le riprese della terza stagione. L’attrice 45enne è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni sembrano essere in miglioramento, ma la produzione della della serie Netflix con Jenna Ortega ha subito uno stop forzato. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Mercoledì 3, incidente sul set per Eva Green: come sta adesso
Eva Green è rimasta ferita durante le riprese di Mercoledì 3 ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Secondo quanto riportato dal The Sun, l’attrice avrebbe riportato un infortunio a una gamba mentre si trovava sul set in Irlanda, nei pressi di Dublino. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la produzione ha deciso di sospendere temporaneamente le riprese per permetterle di riprendersi. Nella serie Netflix, Eva Green interpreta zia Ophelia, sorella di Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), un personaggio misterioso introdotto nel finale della seconda stagione con la frase inquietante: "Wednesday must die". L’attrice aveva espresso grande entusiasmo per il ruolo, mentre gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar avevano elogiato la sua capacità di interpretare un personaggio tanto enigmatico.
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Mercoledì 3, cosa sappiamo sulla terza stagione e quando riprenderanno le riprese
Al momento non è stato annunciato quando ripartiranno le riprese. C’è da dire, però, che di recente, Netflix ha sorpreso i fan pubblicando una foto dal set della terza stagione di Mercoledì, in produzione tra Irlanda e alcune nuove location europee, tra cui anche Parigi. Nello scatto compare Jenna Ortega davanti alla Torre Eiffel, accompagnata dalla frase "De Paris, avec effroi", che richiama un’idea di paura o inquietudine. Nonostante la presenza della capitale francese, la maggior parte delle riprese resta in Irlanda e non è ancora chiaro quale ruolo avrà Parigi nella trama. La storia continua comunque a essere ambientata a Jericho, nel Vermont, all’interno dell’universo della Nevermore Academy. Tra le ipotesi dei fan c’è un possibile collegamento con la storyline di Enid, dopo la sua trasformazione in licantropo Alpha e una sua eventuale fuga.
Le riprese (attualmente sospese) sono iniziate a fine febbraio 2026 e hanno portato diversi cambiamenti nel cast. Vi sono nuovi attori come:
- Chris Sarandon
- Noah Taylor
- Oscar Morgan
- Kennedy Moyer
- Winona Ryder
Eva Green interpreterà Ophelia, mentre Sarandon sarà Balthazar. Tornano i protagonisti principali, tra cui:
- Jenna Ortega
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzmán
Joanna Lumley diventa presenza fissa nel ruolo della nonna Hester Frump, mentre non tornerà Bruno. Tra le guest star anche Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance.
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