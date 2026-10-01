Mercoledì 3, Netflix mostra Jenna Ortega nella nuova foto: sguardo glaciale, atmosfera cupa e una notizia che non farà piacere ai fan Si chiudono le riprese della terza stagione di Mercoledì. Netflix mostra l'attrice in una nuova immagine, mentre l’uscita delude le aspettative dei fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Mercoledì 3 è pronta ad approdare in streaming, ma il conto alla rovescia sarà più lungo del previsto. Le riprese della terza stagione della serie Netflix sono ufficialmente terminate e Jenna Ortega è ricomparsa nei panni dell’iconica Addams nella nuova immagine diffusa dalla piattaforma. Un’anteprima senza spoiler che riaccende l’interesse e l’entusiasmo attorno ai misteri lasciati in sospeso dal secondo capitolo. Per vedere i nuovi episodi, però, servirà ancora pazienza… Vediamo. insieme tutti i dettagli.

Mercoledì 3, concluse le riprese della terza stagione: la data di uscita

La terza stagione di Mercoledì è ormai entrata nella fase di post-produzione dopo la conclusione delle riprese, iniziate in Irlanda nel febbraio 2026 e terminate a settembre. con tanto di foto pubblicata da Netfllix. Nello scatto, l’attrice appare seduta davanti alla sua immancabile macchina da scrivere, immersa nella caratteristica atmosfera gotica della serie. Il look in bianco e nero, le trecce e l’espressione seria di Mercoledì, non lasciano trapelare alcun dettagli. Alcune sequenze sono state realizzate anche a Parigi, come suggerito dalle immagini promozionali che mostrano Jenna Ortega nei panni della protagonista davanti alla Torre Eiffel. Netflix ha confermato che i nuovi episodi non arriveranno nel 2026: il debutto è attualmente previsto nel 2027, ma manca ancora una data ufficiale. La nuova stagione sarà nuovamente affidata ai creatori Alfred Gough e Miles Millar, con Tim Burton coinvolto come produttore esecutivo e regista.

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Mercoledì 3, i nuovi volti della famiglia Addams

La terza stagione allargherà ulteriormente le dinamiche della serie grazie a diversi nuovi ingressi. Tra i più importanti c’è Eva Green, che interpreterà Ophelia, la zia di Mercoledì e sorella di Morticia, personaggio che avrà un ruolo significativo dopo gli eventi della seconda stagione. Nel cast arriva anche Winona Ryder, che torna a collaborare con Tim Burton e interpreterà Tabitha. A loro si aggiungono Chris Sarandon nel ruolo di Balthazar, Noah Taylor in quello di Cyrus, Oscar Morgan come Atticus e Kennedy Moyer nei panni di Daisy. Completano le new entry Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance, mentre Joanna Lumley, interprete di Hester Frump, è stata promossa a presenza regolare.

Chi torna nel cast e le conseguenze della stagione 2

Al centro della storia rimane Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (sceriffo Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (La Cosa), Evie Templeton (Agnes DeMille) e Fred Armisen (Zio Fester). Tra i personaggi che hanno lasciato aperte importanti questioni per il futuro ci sono Tyler, Enid e la stessa Ophelia. La seconda stagione ha inoltre visto la partecipazione di Lady Gaga nel ruolo della professoressa Rosaline Rotwood e il ritorno di Gwendoline Christie nei panni della professoressa Weems.

Mercoledì 3, di cosa parla la terza stagione

Il prossimo capitolo ripartirà da diversi interrogativi rimasti in sospeso. La vicenda di Ophelia, tenuta nascosta dalla madre Hester, potrebbe diventare uno dei principali fili narrativi, mentre il destino di Enid resta incerto dopo la trasformazione in lupo mannaro. Anche Tyler dovrà affrontare le conseguenze della sua fuga da Willow Hill e cercare una nuova strada dopo la morte dei genitori. Nel frattempo, la storia della Cosa e di Isaac Night ha ampliato il passato soprannaturale legato alla famiglia Addams. Con così tanti segreti ancora da esplorare, Netflix mantiene comunque il massimo riserbo sulla trama. Resta, inoltre, in sviluppo lo spin-off dedicato a Zio Fester, con Fred Armisen, progetto annunciato originariamente nel 2023 e ancora privo di una data di uscita.

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