Mercoledì 3: Eva Green si unisce al cast della serie Netflix di Tim Burton

Arrivano notizie succose per il futuro di Mercoledì, serie Netflix di Tim Burton con protagonista la figlia femmina della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega. Per la stagione 3 di Mercoledì è infatti stato ufficializzato l’ingresso nel cast di Eva Green. L’attrice francese, che in passato aveva già collaborato con Tim Burton, entra nella serie con un ruolo che si rivelerà senza dubbio importante per il prosieguo della trama. Da qui in avanti ci saranno spoiler, quindi se non avete ancora terminato la stagione 2, o comunque non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite con la lettura. Oppure fatelo a vostro rischio e pericolo.

In quale ruolo vedremo Eva Green in Mercoledì 3?

Eva Green in Mercoledì 3 vestirà i panni nientemeno che di Ophelia Frump, sorella minore di Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Nella stagione 2 della serie era stato ampiamente anticipato l’arrivo del personaggio, ma senza mai rivelare l’identità dell’attrice che gli avrebbe prestato il volto. Dalla serie abbiamo appreso che Ophelia ha spinto i propri poteri da premonitrice oltre il limite, finendo per impazzire e venire internata nell’ospedale psichiatrico di Willow Hill dalla madre, Hester Frump (Joanna Lumley, nella serie), riuscendo poi a fuggire.

Morticia era convinta di averne perso le tracce, ma Mercoledì, leggendo il suo diario, ha avuto una fugace visione di una donna con dei capelli biondi lunghi e una corona di fiori. Successivamente viene vista Hester scendere nel proprio scantinato, dov’è segregata una figura femminile bionda che scorgiamo di spalle. La donna, vestita di rosso, è intenta a scrivere sui muri, usando il proprio sangue, la frase "Mercoledì deve morire". "Sono entusiasta di unirmi al mondo tristemente contorto di Mercoledì nei panni di Zia Ophelia", ha dichiarato Green in una nota. "Questa serie è un mondo così deliziosamente oscuro e spiritoso, non vedo l’ora di portare il mio tocco di follia alla famiglia Addams".

Il cast di Mercoledì 3 con l’aggiunta di Eva Green

Nel cast dello show Netflix, che ha ottenuto il via libera alla produzione della terza stagione in estate, troviamo anche Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Cosa), Evie Templeton (Agnes DeMille), Luis Guzmán (Gomez Addams), e Fred Armisen (Zio Fester).

Alfred Gough e Miles Millar, creatori di Mercoledì, sono coinvolti come produttori esecutivi e showrunner, mentre Tim Burton ha il doppio ruolo di membro del team di produzione e regista di alcuni episodi. La stagione 3 di Mercoledì non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma si prevede che arrivi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

