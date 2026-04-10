Mercoledì 3, una star de Il Trono di Spade (e non solo) approda a Nevermore: cosa cambia nella terza stagione Nella terza stagione di Mercoledì 3 su Netflix, Jenna Ortega torna protagonista: il cast si arricchisce con nuovi volti e non mancheranno svolte inaspettate.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La famiglia Addams si arricchisce di nuovi ingressi nella terza stagione di Mercoledì. Netflix ha annunciato l’arrivo di tre guest star d’eccezione: Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance, che andranno ad ampliare il cast della serie. I tre attori, molto noti nel panorama televisivo, interpreteranno ruoli speciali nella serie diretta da Tim Burton, contribuendo a rendere ancora più ricche le atmosfere della Nevermore Academy. Vediamo tutto nei dettagli.

Mercoledì 3, nuove star approdano nel cast della terza stagione

Ebbene sì, fervono i preparativi per Mercoledì 3, la terza stagione dell’acclamata serie con protagonista Jenna Ortega. A tal proposito, nelle scorse ore, Netflix ha svelato che la Nevermore Academy accoglierà tre nuovi volti nella serie: Lena Headey (Il Trono di Spade), Andrew McCarthy e James Lance. Questi ultimi saranno affiancati da altri nomi importanti come Eva Green e Winona Ryder. Confermati anche i ritorni di Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, insieme ad altri membri del cast già noti. La serie continuerà a seguire Mercoledì Addams e gli eventi legati alla Nevermore Academy, con nuove minacce, misteri e segreti familiari sempre più oscuri. Tra i personaggi di ritorno ci sono anche volti come lo zio Fester Fred Armisen e gli altri studenti e figure già introdotte nelle stagioni precedenti. La protagonista ripartirà da dove aveva lasciato: era partita insieme allo zio Fester (Fred Armisen) per aiutare la sua amica Enid (Emma Myers), rimasta intrappolata nella sua forma di lupo mannaro alfa.

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Mercoledì 3, iniziate le riprese della terza stagione

Le riprese della nuova stagione sono iniziate il 16 febbraio 2026 in Irlanda, nei dintorni di Dublino, segnando l’avvio della produzione del nuovo capitolo. La serie, tratta dai personaggi di Charles Addams e sviluppata da Alfred Gough e Miles Millar, vede ancora la partecipazione creativa di Tim Burton e la produzione di MGM Television. Lo show continua a registrare un enorme successo su Netflix, con record di visualizzazioni già dalle prime stagioni e grandi aspettative per questo nuovo capitolo tra atmosfere gotiche e dark humor. Il progetto, ideata dallo straordinario Tim Burton, resta una delle priorità di Netflix, poiché la serie è tra le più viste della piattaforma. Dopo l’ottimo riscontro della seconda stagione, la produzione ha deciso di accelerare lo sviluppo del nuovo capitolo.

Per quanto riguarda una possibile data di uscita, purtroppo, non c’è n’è ancora ufficiale ma, considerando che l’inizio delle riprese sia avvenuto da poco (a febbraio) e i tempi di produzione non sono proprio brevi, è probabile che la terza stagione di Mercoledì arrivi su Netflix nel 2027.

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