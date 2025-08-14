Mercoledì stagione 2, seconda parte: il trailer ufficiale è da brividi (e riporta indietro un amato personaggio) Il trailer della parte 2 della stagione 2 di Mercoledì ci rivela il ritorno di un amato personaggio della stagione 1 e porta con sé diverse curiosità

Ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione 2 di Mercoledì, acclamata serie Netflix con protagonista Jenna Ortega nei panni della primogenita della Famiglia Addams. Creata da Alfred Gough e Miles Millar, e diretta, tra gli altri, da Tim Burton, sin dalla sua prima messa in onda ha scalato tutte le classifiche di gradimento. La parte 1 della stagione 2 di Mercoledì ha infranto ogni record, macinando ben 50 milioni di views nei primi quattro giorni di messa in onda. Dal 3 settembre arriverà finalmente anche la parte 2 che, a giudicare dal trailer diffuso oggi assieme a numerose immagini promozionali, promette di portare in scena un esplosivo finale per le nuove avventure di Mercoledì alla Nevermore Academy. E, soprattutto, ci mostra il ritorno di un amato personaggio della stagione 1!

Il trailer della parte 2 della stagione 2 di Mercoledì

Al termine del quarto episodio della parte 1 della stagione 2 di Mercoledì, abbiamo lasciato la nostra sarcastica eroina con le treccine a un passo dalla morte dopo un violento scontro con Tyler, ora fuggito dal manicomio criminale in cui era rinchiuso. Risvegliatasi in ospedale, il primo volto che vede è quella della Preside Weems (Gwendoline Christie), deceduta alla fine della stagione 1. La donna, a quanto pare, sarà la nuova guida spirituale di Mercoledì, dopo che la ragazza ha perso Goody sempre nel finale della prima stagione.

Il trailer prosegue mostrando una carrellata di personaggi, i cui destini sono sempre legati a doppio filo a quello di Mercoledì. In particolare rimane ancora aperto il discorso sulla premonizione riguardo la morte di Enid, richiamata nel finale del trailer con un misterioso "Dovrai pagare un prezzo" rivolto a Mercoledì. Tyler sarà con tutta probabilità di nuovo il villain principale, mentre il misterioso zombie con il cuore meccanico "resuscitato" da Pugsley sta riacquistando sempre più i connotati umani, dopo averlo sentito parlare nell’ultimo episodio della parte 1. Insomma, di carne al fuoco ce n’è eccome e non ci resta che aspettare il 3 settembre per scoprire come si concluderà la storia, o almeno questa parte, nella parte 2 della stagione 2 di Mercoledì, come sempre in streaming su Netflix

