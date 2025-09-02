Mercoledì 2, Lady Gaga strega Netflix: svelata la prima foto di Rosaline Rotwood (ed è pura magia) L’attesa è finita: Netflix mostra Lady Gaga nei panni di Rosaline Rotwood in Mercoledì 2. Look gotico, aura spettrale e un debutto che promette scintille.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’attesa è finita, e noi non possiamo che gioire! Nelle scorse ore, Netflix ha finalmente mostrato la prima foto di Lady Gaga nei panni di Rosaline Rotwood, nella seconda parte di stagione di Mercoledì 2, disponibile dal 3 settembre (quindi, da domani). Verranno, dunque, rilasciati gli ultimi quattro episodi della seconda stagione della serie diretta da Tim Burton e con Jenna Ortega nel ruolo di protagonista. Un personaggio decisamente enigmatico quello della pop star mondiale ma, al contempo, anche affascinante e l’immagine rilasciata non è da meno. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mercoledì 2, Netflix mostra Lady Gaga nei panni di Rosaline Rotwood: chi è (FOTO)

A poche ore dal rilascio degli ultimi quattro episodi (la seconda parte) di Mercoledì 2, Netflix ha sorpreso tutti svelando la prima immagine ufficiale di Lady Gaga nei panni di Rosaline Rotwood, nuovo personaggio che apparirà, appunto, nella Parte 2, disponibile dal 3 settembre. Nello scatto, accompagnato dalla frase "Una visione nel veleno", la cantante appare in un look gotico ed etereo: abito argenteo, lunghi capelli bianchi platino e la presenza di Mano sulla spalla, segno di un possibile legame con la Famiglia Addams. I fan ipotizzano che Rosaline sia in realtà Ophelia Frump, zia di Mercoledì, ipotesi alimentata dal passato lirico e dai capelli chiari del personaggio. Netflix però la descrive come una "leggendaria insegnante della Nevermore Academy", forse collegata a un misterioso passato, come suggerisce la lapide col suo nome apparsa in una scena onirica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo singolo di Lady Gaga e le parole di Jenna Ortega e Tim Burton

Il 3 settembre uscirà anche il nuovo singolo di Gaga, Dead Dance, diretto da Tim Burton, che entrerà nella colonna sonora della stagione e potrebbe accompagnare una nuova sequenza di ballo cult. La protagonista Jenna Ortega ha definito la presenza di Gaga "magica e naturale in questo universo", aggiungendo: "Se siete fan di Mercoledì o di Lady Gaga, preparatevi. Sembra che sia sempre appartenuta a questo universo". Tim Burton, invece, ha lodato la profondità che l’artista ha dato al personaggio: "Gaga è una vera artista. Ha dato al personaggio una profondità che non mi aspettavo. È stato facile lavorare con lei."

Il successo (a metà) di Mercoledì 2 e dove vedere la seconda stagione in streaming

La seconda stagione di Mercoledì su Netflix resta tra le produzioni più seguite, ma non ha raggiunto i record del debutto. Nelle prime tre settimane ha totalizzato circa 92,5 milioni di spettatori, contro i 150 milioni della prima stagione nello stesso periodo, con un calo del 50% durante la terza settimana, secondo What’s On Netflix. Le cause di questo calo potrebbero essere diverse: la mancanza dell’effetto virale di TikTok che aveva favorito la prima stagione con la Wednesday Dance, il lancio estivo poco in linea con l’atmosfera dark e legata ad Halloween della serie e, infine, la divisione della stagione in due parti. Tuttavia, non c’è da farne un dramma poiché rimane, comunque, una delle produzioni più seguite di sempre. La seconda parte uscirà il 3 settembre in streaming su Netflix, dove potrete rivedere anche la prima stagione e la prima parte della seconda.

Potrebbe interessarti anche