Mercoledì 2, cosa succede nel finale della prima parte: le storie in sospeso e le teorie
Tra colpi di scena, rivelazioni e nuovi personaggi, la prima parte della seconda stagione di Mercoledì ha lasciato tutti con il fiato sospeso: perché.
La seconda stagione della serie Mercoledì, con la strabiliante Jenna Ortega, è tornata su Netflix in una veste ancora più oscura e misteriosa. La prima parte, composta da 4 episodi, è stata rilasciata il 6 agosto 2025 con un finale che ha sorpreso tutti e ha aumentato a dismisura la curiosità dei fan in vista della seconda parte che debutterà il prossimo 3 settembre 2025. Ecco allora tutti i dettagli sul finale della prima parte e dove vederlo in attesa della seconda.
Attenzione SPOILER!
Mercoledì 2, come finisce il quarto episodio
Nel quarto episodio di Mercoledì 2, nonché l’ultimo della prima parte della seconda stagione, Mercoledì Addams, con l’aiuto di zio Fester, scopre nelle viscere dell’ospedale psichiatrico Willow Hill, in una stanza interrata e nascosta, un segreto inquietante: il progetto L.O.I.S. (Long-term Outcast Integration Study) un programma sotto la direzione di Augustus Stonehurst e sua figlia Judi volto a estrarre i poteri dei "Reietti" per trasferirli nei "Normali".
A questo punto la tensione esplode: molti dei detenuti, ritenuti morti, vengono rilasciati durante l’assalto alla struttura e Mercoledì porta con sé una cavia, una donna all’apparenza lucida e dotata di autocontrollo. Tra i momenti clou vediamo la furia incontrollabile di Tyler in forma di Hyde, che trafigge con gli artigli Marilyn Thornhill e attacca Mercoledì, scaraventandola da una finestra. La scena finale la mostra sanguinante e priva di sensi, lasciando il suo destino appeso a un filo. Ma ancora non è tutto, perché è in questo frangente finale che emergono le vere identità dei villain: Judi Stonehurst è la mente dietro il progetto L.O.I.S. e l’Avian Killer dietro agli omicidi con i corvi; mentre altri personaggi, come la vera natura degli esperimenti e le visioni profetiche di Mercoledì, restano sospesi.
Infine, resta il mistero della donna misteriosa liberata da Mercoledì: alcune teorie suggeriscono che possa essere Ophelia Addams, la zia scomparsa di Mercoledì, mentre secondo altre ipotesi potrebbe trattarsi della madre di Tyler. Un dettaglio che scopriremo nella seconda parte. Con questo finale mozzafiato, la serie Mercoledì conferma di saper tenere il pubblico con il fiato sospeso: tra esperimenti segreti, colpi di scena grotteschi ed emotivi, in questa sorprendente serie dalle sfumature dark la tensione non conosce tregua.
Mercoledì 2, dove vedere la prima parte
La prima parte della seconda stagione della serie Mercoledì è disponibile dal 6 agosto 2025 in streaming sulla piattaforma Netflix. Mentre la seconda parte della seconda stagione uscirà sempre su Netflix il prossimo mercoledì 3 settembre 2025. Un appuntamento assolutamente da non perdere.
