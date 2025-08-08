Mercoledì 2, un protagonista della serie Netflix lascia il posto a un nuovo attore (ma nessuno se n'è accorto) Mercoledì 2, la nuova stagione della serie Netflix, ha fatto il suo debutto, ma non tutti si sono accorti che un protagonista ha cambiato attore: chi è

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Dopo tre anni di attesa, Mercoledì è tornata su Netflix con una stagione 2 che sta già facendo discutere i fan. La serie porta in scena molte novità e, a quanto pare, non solo nella storia. C’è infatti un cambio nel cast a cui non tutti hanno fatto caso, anzi. Se, infatti, il gruppo principale della serie è rimasto invariato – con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams e volti noti come Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Emma Myers a farle da contorno – c’è un cambiamento che potrebbe essere sfuggito anche agli spettatori più attenti: il maggiordomo Lurch ha un nuovo interprete.

Perché Lurch ha un nuovo attore in Mercoledì 2

Nella prima stagione, il personaggio silenzioso e imponente della Famiglia Addams era interpretato da George Burcea. Tuttavia, per motivi personali e gestionali, l’attore ha annunciato su Instagram che non sarebbe tornato per la seconda stagione. Di conseguenza, Netflix ha dovuto fare un recasting. Il ruolo di Lurch è stato affidato a Joonas Suotamo, un nome che potrebbe suonare familiare agli appassionati di fantascienza. L’attore finlandese è infatti noto per aver interpretato Chewbacca nella trilogia sequel di Star Wars e nel film Solo: A Star Wars Story.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta di Suotamo ha portato una differenza fisica notevole al personaggio. Con i suoi 2,11 metri di altezza e il suo passato da giocatore di basket professionista, Suotamo è decisamente più imponente rispetto al suo predecessore, che misurava circa 1,91 metri. La differente statura, sebbene non sia stata menzionata esplicitamente nella serie, contribuisce a rendere il nuovo Lurch ancora più monolitico e inquietante nella sua presenza silenziosa. Dato che Lurch si esprime principalmente attraverso mugugni e sguardi, senza vere e proprie battute, il cambio di interprete potrebbe essere passato inosservato a molti.

Quando escono gli ultimi episodi della serie Netflix

Il caos del finale di metà stagione ci condurrà agli ultimi quattro episodi della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 3 settembre, sempre in streaming su Netflix. Non resta che scoprire come andranno a finire le nuove indagini dell’ormai amatissima protagonista.

Potrebbe interessarti anche