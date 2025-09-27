Mercedesz Henger incinta, chi è Alessio Salata: fidanzato e futuro papà Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha annunciato che presto diventerà mamma: ecco chi è il suo compagno e di cosa si occupa nella vita.

La vita privata di Mercedesz Henger è tornata al centro dell’attenzione per una notizia che ha emozionato i suoi fan: la figlia di Eva Henger ha annunciato che presto diventerà mamma. Accanto a lei ora c’è Alessio Salata, il fidanzato che condivide questo momento speciale e che, lontano dai riflettori, ha conquistato il cuore della showgirl. Ma chi è il giovane che ha saputo restituire a Mercedesz la serenità dopo periodi difficili?

Mercedesz Henger incinta, chi è Alessio Salata: fidanzato e futuro papà

Classe 2002, Alessio Salata ha 23 anni ed è originario di Toirano, in provincia di Savona. Il loro amore è cresciuto lontano dai gossip e dalle luci della ribalta. Riservato e poco attivo sui social, Alessio preferisce restare nell’ombra, ma di lui si conoscono alcune passioni e tappe di vita importanti. Grande amante dei tatuaggi, in passato ha militato nelle giovanili del Genoa come calciatore, prima di intraprendere una nuova carriera nel settore dei servizi immobiliari.

La relazione con Mercedesz è nata nel 2024 e da subito ha avuto basi solide. La stessa Henger aveva confidato a Novella 2000: "Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Viviamo in Liguria vicino al mare, io che sono una bimba dell’estate adoro questa nuova vita".

L’annuncio della gravidanza sui social

La coppia ha scelto Instagram per condividere la gioia della gravidanza con i fan. In un video tenerissimo, Alessio e Mercedesz appaiono sorridenti a bordo piscina: lui mostra un’ecografia, lei una piccola tutina, e infine arriva il gesto più dolce, il bacio sul pancione. A corredo, poche parole cariche di emozione: "Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi".

Il post è diventato virale in poche ore, raccogliendo centinaia di messaggi di auguri e affetto da parte di amici, fan e colleghi.

La rinascita di Mercedesz Henger

La dolce attesa segna anche una svolta personale per Mercedesz, che in passato ha conosciuto relazioni complicate. Dopo la lunga storia con Lucas Peracchi, definita da lei stessa "tossica", e la parentesi con Edoardo Tavassi, oggi la 34enne appare finalmente serena e realizzata.

Nata nel 1991 in Ungheria, Mercedesz ha alle spalle una carriera variegata: dal debutto giovanissima al cinema con piccole parti, agli studi in Psicologia, passando per esperienze televisive come L’Isola dei Famosi e Le Iene. Ora però, più che il lavoro, a riempire la sua vita c’è l’amore per il compagno Alessio e l’attesa del loro primo figlio, simbolo di un nuovo inizio che segna una vera rinascita.

