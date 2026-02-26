Mercedesz Henger ha partorito, Eva Henger diventa nonna: l'annuncio tenerissimo. Chi è il papà
La modella ungherese ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è diventata mamma per la prima volta: è nata Aurora, figlia di Alessio Salata
Mercédesz Henger è diventata mamma. La modella e influencer ungherese, infatti, ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dalla relazione con il compagno Alessio Salata. La figlia di Eva Henger ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha annunciato l’arrivo della piccola Aurora con dolce scatto pubblicato sui social. Scopriamo tutti i dettagli.
Mercédesz Henger mamma per la prima volta: è nata Aurora
La famiglia Henger si allarga e accoglie la piccola Aurora. Mercédesz Henger, infatti, ha partorito e dato alla luce la sua prima figlia, diventando ufficialmente mamma. Dopo avere raccontato la sua gravidanza sui social, la modella e influencer ungherese ha pubblicato la prima, tenerissima, foto insieme ad Aurora, tra le sue braccia e allattata sul lettino dell’ospedale. Anche il papà Alessio Salata ha ‘accolto’ la figlia su Instagram, condividendo il primo scatto della neonata e scrivendo: "Benvenuta piccola". I due stanno insieme dal 2024 e avevano annunciato la gravidanza nell’estate del 2025 con un video del ‘pancino’ e le foto delle prime ecografie condivise su Instagram.
Eva Henger diventa così nonna; la figlia Mercédesz aveva avuto anche un problema durante la gravidanza ed era stata proprio l’attrice ad aiutarla e a convincerla ad andare al pronto soccorso, come raccontato poi a Verissimo. Anche il talk show di Silvia Toffanin ha ovviamente fatto le congratulazioni a Mercédesz Henger e Alessio Salata dando il ‘benvenuto’ alla piccola Aurora con un post sui propri canali social: "Mercedesz Henger è diventata mamma per la prima volta 💗 Ecco la prima dolcissima foto dei neogenitori con la piccola Aurora".
Chi è il papà Alessio Salata
Classe 2002, Alessio Salata è originario di Toirano, in provincia di Savona. In passato ha giocato a calcio arrivando anche a militare nelle giovanili del Genoa, poi la svolta imprenditoriale e la nuova carriera nel settore dei servizi immobiliari. Alessio si è sempre mantenuto lontano dalla luce dei riflettori del mondo del gossip e della cronaca rosa.
