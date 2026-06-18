Mercato TV: Belen (fissa) da Maria De Filippi, Ranucci soffia Roberta Rei alle Iene, intrigo Infante-Nuzzi Nel girotondo di poltrone e conduzioni in atto, la Rodriguez potrebbe finire ancora su Canale 5. Mentre l'ex di Ore 14 sarebbe 'bloccato' da un collega ingombrante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si accende il ‘mercato’ dell’estate in tv, a una manciata di settimane dalla definizione ufficiale dei palinsesti. Tra Mediaset e Rai, il toto-nomi dei personaggi da piazzare al timone dei programmi di punta non è chiuso, anzi. Belen dopo la mancata conduzione de L’Isola dei Famosi dovrebbe restare su Canale 5, ma alla corte di Maria De Filippi. Mentre il nuovo entrato del Biscione, Milo Infante, sarebbe alle prese con difficoltà di collocamento legate anche al ruolo del collega di cronaca nera Nuzzi. E pare che la Iena Roberta Rei sia pronta a traslocare a Viale Mazzini. Destinazione: il programma di Sigfrido Ranucci. Ecco tutti i dettagli.

Belen alla corte di Maria De Filippi

Il primo nome di peso, di cui parlano recenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, sarebbe quello di Belen Rodriguez. Nel panorama della tv generalista l’argentina, reduce da settimane durissime dopo le difficoltà del ricovero, sembrerebbe ancora in grado di ‘stuzzicare’ l’interesse di Mediaset. Niente Isola, per lei, dato che a prendersi il timone sarà Selvaggia Lucarelli, ma resta un’ottima opportunità all’interno di Tú sí que vales.

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A quanto pare, l’ex di De Martino sarebbe pronta per un ruolo fisso nel varietà di Canale 5, come in parte anticipato dalla newsletter di Gabriele Parpiglia. Non sarà solo performer ma ‘giudice a tempo’ nello spazio dedicato al lip sync dei vip. E uno dei primi vipponi a farle visita dovrebbe essere l’attore Raoul Bova.

Le difficoltà di Milo Infante e l’incognita Nuzzi

Sul versante cronaca, si attende invece di capire quale ruolo avrà nel suo complesso il nuovo arrivato Milo Infante. Dopo aver lasciato la sua creatura in Rai, Ore 14 – che dovrebbe finire nella mani di Salvo Sottile – il conduttore potrebbe scontrarsi suo malgrado con un paio di imprevisti. Lo segnala l’account X Cinguetterai: "Secondo Affari Italiani, Mediaset non sa dove collocare Milo Infante. Vi è un intricato groviglio tra Nuzzi che ha la priorità sulla cronaca nera e Giordano che dovrebbe spostarsi. Infante sarebbe stato strappato alla Rai per non averlo contro, ma senza avere in mano un progetto".

In pratica, la sovrapposizione dei due profili di Nuzzi e Infante potrebbe rivelarsi deleteria. E anche la presenza di Giordano non renderebbe facile una collocazione fissa per la nuova stella del Biscione. Ma è chiaro che servirà una quadra in tempi brevi.

L’addio (possibile) di Roberta Rei a Le Iene

L’ultima indiscrezione di giornata riguarda invece un possibile esodo da Mediaset. Roberta Rei, dopo Antonino Monteleone, Enrico Lucci e Alessandro Sortino, potrebbe abbandonare Le Iene e spostarsi presto a Viale Mazzini. Secondo i rumors sarebbe in corso una trattiva per portarla a Report, nella squadra di Sigfrido Ranucci. E a breve dovrebbe arrivare la decisione finale in merito. Certo è che le due big della tv italiana non si annoiano mai.

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