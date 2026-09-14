Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Enrico Mentana, nessuna parola sul contratto in scadenza a La7, ma scattano delle frecciate: "C'era un'idea di futuro, adesso no"

Il direttore del TG La7 torna a parlare di politica, informazione e del rapporto con la rete, senza però sciogliere il nodo sul rinnovo del contratto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il futuro di Enrico Mentana a La7 continua a essere avvolto dall’incertezza e, anche dopo le sue recenti parole al Festival della Comunicazione di Camogli, non è arrivata quella risposta definitiva che in molti stavano aspettando. Il direttore non ha affrontato apertamente la questione del contratto in scadenza, ma alcuni passaggi del suo intervento hanno inevitabilmente riportato l’attenzione sul rapporto con la rete e sul dissenso che aveva già manifestato nelle ultime settimane.

Il contratto in scadenza di Enrico Mentana e le attese sul futuro

La giornata di sabato 13 settembre, a Camogli, rappresentava per molti un’occasione nella quale Mentana avrebbe potuto chiarire le proprie intenzioni professionali. Da tempo, infatti, si discute della sua permanenza a La7 e delle possibilità che il suo percorso possa proseguire oppure prendere una direzione diversa, soprattutto alla luce delle tensioni emerse pubblicamente sulla linea editoriale della rete. Mentana, però, ha scelto di non trasformare il suo intervento in un annuncio sul proprio futuro, preferendo affrontare questioni più ampie, dal cambiamento della politica alla crisi della democrazia. Proprio all’interno di questa riflessione, tuttavia, sono riemersi concetti che ricordano da vicino le sue precedenti critiche.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La critica al racconto dello scontro politico

Parlando della tendenza a ridurre il dibattito a una contrapposizione continua, Mentana ha spiegato: "Ormai si ragiona su lui o lei è peggio di me. Non si va sulla politica propositiva, ma su quella dell’anatema. Questo non ti porta da nessuna parte perché non ti fa costruire pensiero politico ed elaborazione riformista". Un ragionamento che ha poi ampliato guardando al passato e alla difficoltà, secondo lui, di immaginare oggi una prospettiva collettiva: "Quando tutti noi eravamo giovani, c’era un’idea di futuro, oggi non ce n’è nessuna. La destra vince perché è una forza presentista". Le sue parole hanno assunto un peso particolare proprio perché aveva già espresso il proprio disagio rispetto a una certa impostazione del dibattito presente in televisione.

Il riferimento al dissenso, senza parlare direttamente di La7

Ancora più significativo un altro passaggio dell’intervento, nel quale Mentana ha insistito sulla necessità di distinguere il confronto delle idee dalla semplice personalizzazione dello scontro: "Non ci si può sempre raccontare tra noi quanto siamo bravi e quanto sono stupidi e cattivi gli altri. Tutto questo serve a rassicurare chi guarda, ma la politica e il giornalismo sono rappresentazione dello scontro di idee, non delle persone. A furia di dire quanto è cattiva la Meloni, la gente la guarda. Perché sono io a indicarla. Basta personalizzare come se il problema fosse togliere di mezzo gli altri". Poi la conclusione, altrettanto netta: "Non concepisco uno sprezzo antropologico per chi ha vinto le elezioni, perché è la prima lesione della democrazia".

Intanto La7 guarda anche alle possibili alternative

Per il momento, dunque, non c’è stato né un annuncio di addio né la conferma ufficiale di un rinnovo. Eppure, mentre Mentana mantiene il massimo riserbo sul proprio destino, attorno alla vicenda continuano a circolare indiscrezioni. La7, secondo quanto emerso, starebbe valutando anche un eventuale piano alternativo qualora non venisse raggiunto un accordo, con il nome di Antonio Di Bella indicato tra le possibili soluzioni per raccogliere l’eredità della direzione del TG La7. Nelle ultime ore è intervenuta anche Lilli Gruber, chiamata a commentare le precedenti osservazioni di Mentana sulla presunta collocazione troppo orientata a sinistra della rete. La conduttrice di Otto e mezzo ha liquidato la questione con poche parole: "È una sua opinione, il mio interlocutore è Cairo".

Potrebbe interessarti anche

enrico mentana la7

Enrico Mentana via da La7? Le ipotesi sul futuro del conduttore e il nome del sostituto (inaspettato)

Si sta parlando di un presunto addio di Enrico Mentana da La7 ed ecco chi potrebbe p...
enrico mentana

Enrico Mentana spaventa La7: “Posso pure fare altro”. Cosa c'è dietro l’ultimatum a Cairo

Il direttore del TgLa7 mette in discussione la sua permanenza: “O su La7 si apre per...
Enrico Mentana - Urbano Cairo

Palinsesti La7 2026/2027: Cairo si tiene i big (tranne Mentana?), zero show e la serie più attesa da Sky

Tra le novità spicca M – Il figlio del secolo, incognita rinnovo del contratto del d...
Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, addio alla Rai: contratto da sciogliere e futuro a Mediaset (con Mentana). Il retroscena

Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice di Belve avrebbe chiesto ai vertici ...
Enrico Mentana e Antonio Ricci

Enrico Mentana salvo dai deepfake di Striscia la Notizia: la decisione del Garante della privacy affonda il tg satirico

'Autorità per la protezione dei dati personali ha concluso l'istruttoria sui filmati...
Enrico Mentana - Lilli Gruber

Mentana e Lilli Gruber, i vecchi ‘nemici’ fanno esplodere La7: cosa è successo

La rete di Urbano Cairo ha chiuso un ottobre da sogno grazie al Tg e all’access prim...
Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Enrico Mentana dice addio a Bice, la cagnolina che lo accompagnava in diretta al TgLa7: “Amore infinito”. Il dolore di Francesca Fagnani

Il giornalista ha salutato con un post commosso uno dei suoi tre cavalier king, scom...
Enrico Mentana - Tg La7

Enrico Mentana, il Tg La7 si blocca prima di Garlasco e lui sbotta: bordate in diretta contro la regia

Un problema tecnico nel pieno del telegiornale della rete di Urbano Cairo ha costret...
Antonio Ricci - Striscia la notizia

Striscia la Notizia, è già iniziata la diaspora: le stelle di Antonio Ricci traslocano verso Rai e La7

Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle, Pinuccio su La7 e Moreno Morello pronto al GF...

Personaggi

Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Claudia Di Pasquale

Claudia Di Pasquale
Dario Fabbri

Dario Fabbri
Raffaella Griggi

Raffaella Griggi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963