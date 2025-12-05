È ufficiale: Men in Black avrà un nuovo sequel. Sony ha una proposta choc per Will Smith Men in Black avrà un nuovo film sequel, ma Will Smith ci sarà? Sony ha in programma un colpo di scena per il prossimo capitolo della saga

Will Smith potrebbe essere "costretto" a salvare di nuovo il mondo dalla feccia peggiore dell’universo. Nel 1997, l’attore ha interpretato l’agente J in Men in Black, il blockbuster fantascientifico di grande successo che ha dato vita a tre sequel. Men in Black International, l’ultimo in ordine cronologico, ha visto un nuovo gruppo di star prendere le redini del franchise, tra cui Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson, ottenendo un discreto successo al botteghino ma ricevendo pesanti critiche nelle recensioni. Ora, sembra che la Sony Pictures voglia dare ancora seguito al franchise con il ritorno di Smith nel cast.

Will Smith sarà il protagonista del prossimo sequel di Men in Black? Cosa sappiamo

Non sarebbe la prima volta che Will Smith torna a vestire un suo personaggio del passato per un sequel, dato che la Sony, abbastanza di recente, ha riportato in auge Bad Boys. Ora, Men in Black potrebbe essere il prossimo in agenda, qualora Smith fosse disposto a firmare. Secondo ultime indiscrezioni, la Sony sta convincendo Chris Bremner, sceneggiatore di Bad Boys for Life, ad includere l’Agente J nella sceneggiatura, con l’intenzione di dare a Smith la priorità per unirsi al cast.

Allo stato attuale, Sony non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, né tantomeno Smith ha ottenuto il ruolo da protagonista nel sequel. Quando Will Smith perse la calma e schiaffeggiò Chris Rock davanti al mondo intero agli Academy Awards nel 2022, la sua carriera subì un duro colpo. Diversi progetti furono sospesi, altri sarebbero stati cancellati. Sebbene si sia scusato più volte, da allora gli unici film in cui è apparso sono Emancipation e Bad Boys: Ride or Die, che era già in produzione al momento dell’incidente. Presto presterà la voce a Brock in L’era glaciale 2 – Punto di ebollizione, del 2027. Si prevede che Smith tornerà anche per un altro sequel in fase di sviluppo da tempo: Io sono leggenda 2.

Se volete recuperare o rivedere la saga di Men in Black, tutti i film sono disponibili in streaming su NowTv.

