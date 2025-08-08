Memories, il film turco con l'attrice di Endless Love su Mediaset Infinity: la differenza tra i ruoli di Neslihan Atagül Arriva su Canale 5 Memories, il film turco dal finale straziante con l'attrice di Endless Love Neslihan Atagül: trama e quando va in onda

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

L’attrice di Endless Love, Neslihan Atagül, torna ufficialmente su Canale 5. Venerdì 8 agosto, la rete manderà in onda Memories, il film turco noto a livello internazionale come Senden Bana Kalan.

La trama di Memories, il film con l’attrice di Endless Love

Nel film, Neslihan Atagül veste i panni di Elif, una giovane donna di campagna affetta da una grave malattia e un destino quanto mai in bilico. La sua vita incrocia la strada di Özgür, un ragazzo cresciuto in orfanotrofio che, per ricevere un’eredità, deve trasferirsi nel villaggio e sposarla. Tra i due scocca l’amore con una via però lastricata dalla sofferenza e dal destino non certo benevolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I fan di Endless Love (e non solo loro) hanno tante motivazioni per guardare Memories, a partire dalla presenza di Neslihan Atagül, nel ruolo di Elif, attrice che ha già mostrato di avere grandi qualità che le hanno poi permesso di essere conosciuta a livello internazionale. Il personaggio di Elif è però molto diverso da quello di Nihan in Endless Love: non è una principessa, ma una ragazza semplice e autentica che deve affrontare un destino difficile. Il finale del film, poi, è tanto straziante quanto indimenticabile.

Come vedere Endless Love e Memories in streaming

Sui social intanto, alla notizia della nuova serie, sono arrivati i primi commenti del pubblico, e in particolare proprio dei fan della serie turca Endless Love, che hanno manifestato grande entusiasmo e curiosità per la nuova storia, soprattutto per la presenza dell’attrice protagonista. Mediaset, d’altronde, continua a puntare su prodotti turchi, che si sono assicurati in Italia un pubblico assiduo e affezionato.

Ricordiamo che gli episodi della serie Endless Love sono già disponibili in streaming su Mediaset Infinity e sarà prossimamente disponibile anche il film Memories, subito dopo la messa in onda su Canale 5 venerdì 8 agosto in prima serata.

Potrebbe interessarti anche