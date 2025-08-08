Trova nel Magazine
Libero Magazine

Memories, il film turco con l'attrice di Endless Love su Mediaset Infinity: la differenza tra i ruoli di Neslihan Atagül

Arriva su Canale 5 Memories, il film turco dal finale straziante con l'attrice di Endless Love Neslihan Atagül: trama e quando va in onda

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

L'attrice di Endless Love, Neslihan Atagül, torna su Canale 5 nel nuovo film turco Memories
Mediaset Infinity

L’attrice di Endless Love, Neslihan Atagül, torna ufficialmente su Canale 5. Venerdì 8 agosto, la rete manderà in onda Memories, il film turco noto a livello internazionale come Senden Bana Kalan.

La trama di Memories, il film con l’attrice di Endless Love

Nel film, Neslihan Atagül veste i panni di Elif, una giovane donna di campagna affetta da una grave malattia e un destino quanto mai in bilico. La sua vita incrocia la strada di Özgür, un ragazzo cresciuto in orfanotrofio che, per ricevere un’eredità, deve trasferirsi nel villaggio e sposarla. Tra i due scocca l’amore con una via però lastricata dalla sofferenza e dal destino non certo benevolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I fan di Endless Love (e non solo loro) hanno tante motivazioni per guardare Memories, a partire dalla presenza di Neslihan Atagül, nel ruolo di Elif, attrice che ha già mostrato di avere grandi qualità che le hanno poi permesso di essere conosciuta a livello internazionale. Il personaggio di Elif è però molto diverso da quello di Nihan in Endless Love: non è una principessa, ma una ragazza semplice e autentica che deve affrontare un destino difficile. Il finale del film, poi, è tanto straziante quanto indimenticabile.

Come vedere Endless Love e Memories in streaming

Sui social intanto, alla notizia della nuova serie, sono arrivati i primi commenti del pubblico, e in particolare proprio dei fan della serie turca Endless Love, che hanno manifestato grande entusiasmo e curiosità per la nuova storia, soprattutto per la presenza dell’attrice protagonista. Mediaset, d’altronde, continua a puntare su prodotti turchi, che si sono assicurati in Italia un pubblico assiduo e affezionato.

Ricordiamo che gli episodi della serie Endless Love sono già disponibili in streaming su Mediaset Infinity e sarà prossimamente disponibile anche il film Memories, subito dopo la messa in onda su Canale 5 venerdì 8 agosto in prima serata.

Potrebbe interessarti anche

Memories - Neslihan Atagül

Memories, in prima tv su Canale 5 il film con la star di Endless Love: anticipazioni

L’attrice turca Neslihan Atagul è pronta a tornare sul piccolo schermo con un film r...
Endless love anticipazioni 17 ottobre

Endless Love, gran finale tra le lacrime: il sacrificio estremo di Kemal per amore, la nuova vita di Nihan

Oggi andranno in onda le ultime due puntate della soap turca che ha tenuto gli spett...
If You Love, le curiosità sulla serie turca con protagonista Kerem Bursin

If You Love, Canale 5 cala l’asso dell’estate: le curiosità sulla serie turca con intrighi, truffe e passione bollente

Dopo il successo su Mediaset Infinity, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan incendian...
Lettere Dal Passato, su Netflix arriva la nuova serie turca con un volto di Terra Amara

Netflix lancia la nuova bomba turca Lettere Dal Passato: dall’intramontabile Terra Amara una star che sconvolgerà tutto

La nuova serie turca, Lettere Dal Passato, ricca di mistero ed emozioni, con l’attri...
Stop a 'Endless Love', cosa ha deciso Mediaset e perché la soap non va in onda

Stop a 'Endless Love', cosa ha deciso Mediaset e perché la soap non va in onda

Anche la soap turca si prende una pausa per l'estate dalla televisione, tuttavia tor...
Endless Love

Endless Love, Canale 5 cambia (ancora) tutto: l’assist a Maria De Filippi con Uomini e Donne

Stop a Segreti di Famiglia, Mediaset rilancia la soap turca nel daytime di Canale 5:...
Love is in the air, dove vedere in streaming la soap turca

Love is in the air, dal finto fidanzamento alla passione vera: perché la soap turca ha conquistato l'Italia

Love is in the air è una delle soap turche più amate in Italia, ma a cosa deve quest...
Endless Love 4 ottobre in prima serata

Endless Love, anticipazioni prima serata: Kemal cede ai ricatti di Emir e gli consegna la società

Nuova puntata serale con la soap turca campione di ascolti: ecco cosa vedremo staser...
Tradimento

Endless Love cancellato e Tradimento ‘si sdoppia’, la rivoluzione delle soap di Canale 5: cosa succede

La nuova soap turca 'spodesta' la vecchia nel sabato pomeriggio di Mediaset. La stor...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Neslihan Atagul

Neslihan Atagul
Çağla Demir

Çağla Demir
Manuel Franjo

Manuel Franjo
Emma Myers

Emma Myers

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963