Memories, il film turco con l'attrice di Endless Love su Mediaset Infinity: la differenza tra i ruoli di Neslihan Atagül
Arriva su Canale 5 Memories, il film turco dal finale straziante con l'attrice di Endless Love Neslihan Atagül: trama e quando va in onda
L’attrice di Endless Love, Neslihan Atagül, torna ufficialmente su Canale 5. Venerdì 8 agosto, la rete manderà in onda Memories, il film turco noto a livello internazionale come Senden Bana Kalan.
La trama di Memories, il film con l’attrice di Endless Love
Nel film, Neslihan Atagül veste i panni di Elif, una giovane donna di campagna affetta da una grave malattia e un destino quanto mai in bilico. La sua vita incrocia la strada di Özgür, un ragazzo cresciuto in orfanotrofio che, per ricevere un’eredità, deve trasferirsi nel villaggio e sposarla. Tra i due scocca l’amore con una via però lastricata dalla sofferenza e dal destino non certo benevolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I fan di Endless Love (e non solo loro) hanno tante motivazioni per guardare Memories, a partire dalla presenza di Neslihan Atagül, nel ruolo di Elif, attrice che ha già mostrato di avere grandi qualità che le hanno poi permesso di essere conosciuta a livello internazionale. Il personaggio di Elif è però molto diverso da quello di Nihan in Endless Love: non è una principessa, ma una ragazza semplice e autentica che deve affrontare un destino difficile. Il finale del film, poi, è tanto straziante quanto indimenticabile.
Come vedere Endless Love e Memories in streaming
Sui social intanto, alla notizia della nuova serie, sono arrivati i primi commenti del pubblico, e in particolare proprio dei fan della serie turca Endless Love, che hanno manifestato grande entusiasmo e curiosità per la nuova storia, soprattutto per la presenza dell’attrice protagonista. Mediaset, d’altronde, continua a puntare su prodotti turchi, che si sono assicurati in Italia un pubblico assiduo e affezionato.
Ricordiamo che gli episodi della serie Endless Love sono già disponibili in streaming su Mediaset Infinity e sarà prossimamente disponibile anche il film Memories, subito dopo la messa in onda su Canale 5 venerdì 8 agosto in prima serata.
Potrebbe interessarti anche
Memories, in prima tv su Canale 5 il film con la star di Endless Love: anticipazioni
L’attrice turca Neslihan Atagul è pronta a tornare sul piccolo schermo con un film r...
Endless Love, gran finale tra le lacrime: il sacrificio estremo di Kemal per amore, la nuova vita di Nihan
Oggi andranno in onda le ultime due puntate della soap turca che ha tenuto gli spett...
If You Love, Canale 5 cala l’asso dell’estate: le curiosità sulla serie turca con intrighi, truffe e passione bollente
Dopo il successo su Mediaset Infinity, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan incendian...
Netflix lancia la nuova bomba turca Lettere Dal Passato: dall’intramontabile Terra Amara una star che sconvolgerà tutto
La nuova serie turca, Lettere Dal Passato, ricca di mistero ed emozioni, con l’attri...
Stop a 'Endless Love', cosa ha deciso Mediaset e perché la soap non va in onda
Anche la soap turca si prende una pausa per l'estate dalla televisione, tuttavia tor...
Endless Love, Canale 5 cambia (ancora) tutto: l’assist a Maria De Filippi con Uomini e Donne
Stop a Segreti di Famiglia, Mediaset rilancia la soap turca nel daytime di Canale 5:...
Love is in the air, dal finto fidanzamento alla passione vera: perché la soap turca ha conquistato l'Italia
Love is in the air è una delle soap turche più amate in Italia, ma a cosa deve quest...
Endless Love, anticipazioni prima serata: Kemal cede ai ricatti di Emir e gli consegna la società
Nuova puntata serale con la soap turca campione di ascolti: ecco cosa vedremo staser...