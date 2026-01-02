Memo Remigi, la storia con Barbara D’Urso: “Amore vero, non dimostravo vent’anni più di lei”
Il cantautore ha raccontato la relazione durata quattro anni con la conduttrice, nata dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie: il ricordo a Ciao Maschio
Memo Remigi non dimentica Barbara D’Urso. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, infatti il cantautore lombardo ha ripercorso la sua relazione con la conduttrice, svelando alcuni retroscena legati alla loro storia d’amore. Protagonista della puntata del programma di Rai 3 che andrà in onda domani sabato 3 gennaio 2026, Remigi si è raccontato senza filtri parlando anche di alcuni momenti difficili della sua vita sentimentale. Scopriamo tutti i dettagli.
Memo Remigi e la storia d’amore con Barbara D’Urso: cosa ha detto
Nel corso della sua ospitata a Ciao Maschio – nella puntata che andrà in onda domani sabato 3 gennaio 2026 nel pomeriggio di Rai 3 – Memo Remigi ha parlato della sua vita sentimentale, tornando ovviamente anche su una delle sue relazioni più chiacchierate, vale a dire quella con una giovanissima Barbara D’Urso. All’epoca appena diciannovenne, la conduttrice e il cantautore ebbero una storia di quattro anni nonostante la differenza d’età. "Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo" ha spiegato Remigi, sottolineando come si sia trattata di un legame autentico: "Parliamo di periodi giurassici, più di quarant’anni fa. È stato un grande amore, sì, un amore vero, bello e anche molto pulito".
Il primo incontro e la fine della relazione: il retroscena sulla vita sentimentale a Ciao Maschio
Memo Remigi ha svelato anche un retroscena legato al suo primo incontro con Barbara D’Urso, conosciuta a Milano in un periodo particolarmente complicato della sua vita privata. "Ci siamo incontrati lì, a Milano, e io stavo iniziando a farmi una strada. È nata così questa storia" ha raccontato il cantautore a Nunzia De Girolamo, aggiungendo: "In quel periodo mia moglie mi ha buttato fuori di casa…". Remigi ha ammesso di non avere mantenuto i contatti con Barbara D’Urso dopo la separazione, arrivata al termine di una relazione durata quattro anni. "No, non ci siamo più sentiti" la confessione del cantautore, che però non nasconde la forza del suo legame con l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. In un’intervista dai tratti molti intimi, Memo Remigi ha anche rivelato di essere sempre stato molto ‘cauto’ nella sua vita sentimentale, mirando sempre a tutelare il figlio: "Sono sempre stato molto responsabile. Non ho mai fatto soffrire le compagne che ho avuto vicino a me, soprattutto con loro non ho mai formato una famiglia".
