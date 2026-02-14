Melissa Satta a Verissimo, la dichiarazione a Carlo Beretta: “Insieme per sempre, potrei dargli un figlio” Melissa Satta festeggia i 40 anni a Verissimo: dal divorzio alla rinascita, fino all’amore con Carlo Beretta e al messaggio commovente del figlio Maddox.

Nel salotto di Verissimo arriva Melissa Satta, showgirl popolarissima che ha festeggiato insieme a Silvia Toffanin i suoi primi 40 anni. Tra lavoro, vita privata e aspettative sul futuro, ecco cosa ha rivelato nella puntata di sabato 14 febbraio del people show di Canale 5.

Melissa Satta, i suoi primi 40 anni a Verissimo (14 febbraio)

L’intervista si apre con gli auguri di Silvia Toffanin per il traguardo dei 40 anni tagliato lo scorso 7 febbraio: "Come la vivo? – inizia la Satta – Tutti mi dicono: vedrai, è un numero che ti cambia, ma per me è lo stesso. Lo stacco più grande lo senti a 18 anni, oppure quando succedono cose importanti come un figlio o il matrimonio. Ho festeggiato, ma nessun grande festone. Avevo detto al mio fidanzato e alle amiche di non voler festeggiare, loro hanno insistito e ho fatto una cena con le persone vicine. Il mio fidanzato è stato un amore, mi ha organizzato tutto: se non fosse stato per lui non avrei fatto niente".

Il discorso, poi, si sposta sulle polemiche che spesso hanno accompagnato la showgirl durante la sua carriera. "Da piccola volevo essere un maschiaccio, e lo sono ancora adesso. Non mi sono mai fatta problemi ad andare controcorrente. Chissenefrega delle critiche: io sono per la libertà altrui e per il rispetto del prossimo. Sono felice di tutto quello che ho fatto: mi sono esposta, ho accettato il gossip che a volte è stato cattivo, mi hanno fatto arrabbiare, ma ho accettato tutto".

Toffanin le chiede: "Qual è la voce di gossip che più ti ha fatta soffrire?".

"Forse quando mi hanno chiamata in causa per i problemi di chi mi stava vicino – ammette Melissa – Essere accusata riguardo a Matteo Berrettini o al mio ex marito, Kevin-Prince Boateng, è stato brutto: le donne non sono la causa dei problemi dei loro compagni".

Il tema si sposta poi sul divorzio dall’ex calciatore Boateng: "Doveva andare così, ma è stata davvero dura. Alla lunga tutto torna a posto. Il dolore c’è stato e ho chiesto aiuto, altrimenti non riuscivo da sola a uscirne. Stavo malissimo, è stata davvero tosta: ho perso 10 chili, ero diventata uno straccetto".

Quindi il racconto del suo percorso con uno psichiatra: "Mi sono rivolta a una persona, il mio "strizza". Mi ha aiutata a uscirne, all’inizio anche con delle medicine. In quel momento ti metti in discussione, ti chiedi se hai sbagliato qualcosa, da donna pensi di aver dato troppo spazio al lavoro. Mille domande, ma non era così. A volte succede che due persone prendano strade diverse. È una relazione che ho iniziato a 25 anni, ci sta che a 35 si cambi".

Melissa Satta e l’amore con Carlo Beretta: "La perfezione"

"Oggi posso dire di essere felice, non so neanche cosa poter chiedere di più – continua Melissa Satta – La relazione con Carlo Beretta? Sono contenta di tutti gli step che abbiamo fatto insieme. Per me lui racchiude la perfezione di un rapporto: mi accetta, mi supporta come donna e come mamma, è il primo che si preoccupa per mio figlio Maddox. Stavolta spero che sia per sempre, non posso chiedere di più di quello che ho ricevuto. Onestamente non ho alcun tipo di dubbio su di lui. Poi magari domani mi lascia. Matrimonio? Io sono già soddisfatta, poi qualsiasi cosa possa arrivare va bene".

Anche la cicogna? chiede Toffanin.

"Certo, anche la cicogna. Io ho Maddox e sono soddisfatta, ma penso al mio compagno che è giovane e vorrei dargli la gioia che ho provato io con l’arrivo di un figlio. Se lui dovesse chiedermi questa cosa sarei assolutamente aperta".

Il messaggio del figlio Maddox

In studio, quindi, va in onda un video del figlio Maddox, 11 anni, che dedica parole dolcissime alla mamma: «Avere una mamma come te è meraviglioso».

Melissa ascolta le parole del figlio e si commuove: «Facciamo tutto insieme, abbiamo un rapporto bellissimo. Era destino che fossi mamma di un maschietto. Ora vivo sui campi di calcio. Poi, da quando sono nella Kings League, sono l’idolo suo e dei suoi amici».

