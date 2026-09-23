Melissa Satta si prende cura del futuro e scommette sulla longevità: con The Long Game sfida il tempo e mette sotto esame abitudini e falsi miti
La showgirl e modella italiana debutta con “The Long Game”, il video podcast dedicato alla longevità tra salute, sport, alimentazione e benessere psicofisico.
Era da un po’ che non la vedevamo, ma Melissa Satta è pronta a tornare, questa volta con una nuova e particolare sfida. Il suo nuovo progetto si chiama The Long Game, ed è un video podcast che mette sotto la lente tutto ciò che riguarda la longevità. Nessuna formula magica, ma un confronto tra specialisti, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo per capire cosa funziona davvero e cosa, invece, appartiene soltanto alle mode del momento. Dall’allenamento all’alimentazione, dalla respirazione alla cura della pelle, ogni puntata prova così a smontare luoghi comuni e offrire nuovi spunti. Di seguito, tutti i dettagli.
The Long Game, in cosa consiste il nuovo video podcast di Melissa Satta
Con The Long Game, Melissa Satta inaugura un nuovo spazio di approfondimento dedicato al rapporto tra abitudini quotidiane, salute e longevità. Il video podcast, disponibile dal 22 settembre su OnePodcast e sulle principali piattaforme streaming, si sviluppa attraverso otto appuntamenti settimanali e affronta il tema da angolazioni diverse: dall’attività fisica all’alimentazione, dalla medicina alla respirazione, dalla salute mentale alla cura della pelle. Al centro del progetto ci sono alcune domande fondamentali: "Cosa significa davvero longevità? E come si costruisce, giorno dopo giorno, un percorso di benessere che duri nel tempo?". Il racconto punta a mettere ordine tra informazioni, mode e convinzioni diffuse, offrendo al pubblico spunti pratici per sviluppare un approccio più consapevole al proprio benessere.
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The Long Game, esperienze e competenze a confronto
A confrontarsi con Melissa Satta sono personalità provenienti dal mondo dello sport, della medicina, del fitness, dello spettacolo e della comunicazione:
- Giacomo Spazzini, coach per la longevità e la performance
- Filippo Tenca, creator e fitness influencer
- Beatrice Valli, content creator
- Maria Sole Barbieri, personal trainer e imprenditrice digitale
- Dott. Michele Bonaccorso, esperto di ossigeno-ozonoterapia, medicina funzionale e anti-aging
- Paolo Stella, attore e scrittore
- Ines Mordente, dermatologa e medico estetico
- Laura Golarsa, ex tennista italiana e oggi telecronista sportiva
- Martina Baiardi, personal trainer specializzata nell’allenamento al femminile
- Andrea Presti, culturista
- Dott. Massimiliano Febbi, fisioterapista, osteopata e docente universitario
- Javier Zanetti, campione di calcio e Vicepresidente dell’FC Internazionale
- Mike Maric, campione mondiale di apnea e medico specialista in Ortognatodonzia
- Filippo Magnini, campione di nuoto, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero e medagliato olimpico
Le loro esperienze e competenze contribuiscono a costruire un racconto trasversale della longevità, affrontando il tema attraverso punti di vista differenti e riportandolo alla dimensione delle scelte quotidiane. Come sottolinea il progetto, "la partita per la longevità si gioca nelle piccole scelte di ogni giorno".
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