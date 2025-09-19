Trova nel Magazine
Melissa satta, l'intervista shock: "Pensavo di essere un maschio". Le rivelazioni spiazzanti

La ex velina spiazza tutti con una rivelazione totalmente inaspettata: cosa ha detto

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Una rivelazione davvero inaspettata quella che fa a bruciapelo Melissa Satta, una delle donne più belle e sensuali della tv, che tanto femminile, fino a qualche anno fa non si sentiva. Anzi, non si sentiva nemmeno tanto femmina…addirittura!

A spiazzare con cotanta inaspettata sincerità è la stessa ex velina che, nella nuova puntata del podcast One More Time di Luca Casadei, come richiede il seguitissimo format, si è raccontata davvero senza filtri. E, d’altronde, la schiettezza non è qualità che faccia difetto alla Satta, ma certo in pochi si sarebbero aspettati quello che avrebbe detto.

Melissa Satta, la rivelazione che non ti aspetti

Tutto parte da una domanda del conduttore: "Sei contenta di essere nata donna?" Una domanda diretta, a cui Melissa Satta dà la più spiazzante delle risposte: "All’inizio no, sarei stata un maschio", dice. E poi, addirittura rilancia, aggiungendo: "Anzi io penso di essere stata convinta fino ai 15 anni di essere un maschio. Mi piaceva fare le cose da maschio, mi vestivo da maschio. A un certo punto mi sono tagliata i capelli corti. Io volevo stare con la tuta, le ginocchia rotte e a giocare a calcio. A piedi scalzi, arrampicarmi sulle rocce".

Ve la immaginate la statuaria e ammiratissima ex velina, scapigliata e scatenata? Melissa Satta aggiunge poi anche, tanto per completare il quadro: "Facevo la collezione di schifezze che trovavo in giro. Volevo chiamarmi Alex, guardavo Holly & Benji. Non mi interessavano i fidanzati. Ero magra, uno stecco. Mi chiamavano Olivia perché ero senza forme. A me andava bene così, io avevo tantissimi amici maschi e non mi si filava nessuno".
Davvero difficile da credersi questa poca presa sui maschi, a guardarla oggi, donna corteggiatissima ma che ormai sembra aver deciso di donare il suo cuore a Carlo Gussalli Beretta, l’uomo che è al suo fianco da diversi mesi, ex di Giulia De Lellis.

Le cose vanno talmente bene tra i due, che nelle ultime settimane si è parlato molto insistentemente di matrimonio. Anche perchè pare che la ex velina sia stata capace di conquistare non solo il giovane rampollo della nota famiglia di industriali, ma anche i suoi genitori, in particolare la mamma con cui, secondo i bene informati sarebbe scoccata la scintilla della reciproca simpatia. Insomma, un eventuale salto di qualità della relazione tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sarebbe notizia lieta per tutta la famiglia, oltre che per i fan.

Fan che quest’estate si sono anche molto agitati all’idea che arrivasse il secondo figlio per la ex velina (dopo Maddox avuto da Boateng), a coronare l’amore con Carlo. Una speranza, per il momento, naufragata.

