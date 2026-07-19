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Selvaggia Lucarelli sbugiarda Melissa Satta e pubblica una chat privata: "Non mi segue? Ecco cosa mi ha scritto ieri". È scontro

La giornalista replica alle dichiarazioni dell'ex velina pubblicando uno screenshot di un messaggio privato. Lo scontro, nato sul caso Mario Roggero, si infiamma sui social

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Selvaggia Lucarelli Melissa Satta
IPA

Botta e risposta al veleno tra Selvaggia Lucarelli e Melissa Satta. La giornalista, ancora nelle Filippine per le registrazioni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha condiviso pubblicamente una chat privata con l’ex velina. Entrambe si sono rese protagoniste, nelle ultime ore, di una serie di commenti scaturiti da un giudizio della Satta a proposito della condanna a Mario Roggero.

Selvaggia Lucarelli attacca Melissa Satta: che cosa è successo

Scintille tra Melissa Satta e Selvaggia Lucarelli. Le due, nei giorni scorsi, si sono "punte" a vicenda dopo che la showgirl sarda ha deciso di condividere un messaggio in difesa di Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori giunti nel suo negozio. Il Corriere della Sera ha deciso di intervistare la Satta, che ha ribadito il suo pensiero sulla vicenda, tornando sulle dichiarazioni rilasciate in precedenza. Ha approfittato dell’occasione anche per rispondere a una domanda riguardante proprio la giornalista. Ha dichiarato di non seguirla e di non avere, dunque, alcuna intenzione di risponderle. Selvaggia Lucarelli, dopo queste frasi, ha deciso di sbugiardarla pubblicando, in una storia su Instagram, un messaggio privato che le ha inviato proprio Melissa Satta.

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Lucarelli sbugiarda Melissa Satta: il messaggio privato dopo l’intervista

Il tweet scritto da Melissa Satta in difesa del gioielliere esprime lo stesso punto di vista di molti italiani che, in queste ore, si stanno indignando per la condanna. La showgirl è dura e invita a mettersi nei panni di Roggero per comprendere il motivo delle sue azioni: "Fatevi una bella domanda, ma se fosse successo a voi?". Lucarelli ha commentato, a modo suo, scrivendo: "A breve un programma su Rai 1 in coppia con Brumotti". Il giornalista del Corriere, durante l’intervista con la Satta, le ha chiesto cosa pensasse dell’esternazione della Lucarelli.

Lei ha risposto: "Non la seguo. Sono 20 anni che faccio programmi. Non mi occupo di politica e non ho bisogno di popolarità. Sono seguita da 5 milioni di persone". La giornalista ha risposto parlando di "grosse risate" in relazione al fatto che la Satta abbia commentato il caso Roggero. Ha poi continuato scrivendo: "5 milioni di follower, come se significasse qualcosa". La replica è stata durissima, con lo screenshot di un messaggio privato che la Satta le avrebbe inviato nella notte: "Ho espresso solo un giudizio da libera cittadina. Invece vedo che a te piace molto spaziare… Fai un po’ di tutto! Brava". La Lucarelli ha concluso con l’ironia tagliente che la contraddistingue: "Non mi segue, però ha letto la mia storia e ieri mi ha anche scritto in modalità passivo aggressiva".

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