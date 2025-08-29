Melissa Satta in dolce attesa, per i fan non ci sono dubbi: “Incinta al cento per cento” Si fanno sempre più insistenti i rumors che vedrebbero l’ex velina in attesa di un bebè dal compagno Carlo Beretta: la foto ‘incriminata’ e le reazioni del web.

Non è certo la prima volta che il gossip impazza ipotizzando l’ipotetica gravidanza di Melissa Satta, ma questa volta i fan dell’ex velina sembrerebbero essere più sicuri che mai. È infatti bastata una foto pubblicata su Instagram a far scattare l’occhio critico di molte mamme, che hanno subito riconosciuto in Melissa quello che nel mondo del gossip viene spesso chiamato ‘pancino sospetto’. Sarà davvero così? Scopriamo di più.

Melissa Satta e la foto social che fa impazzire il gossip

La foto ‘incriminata’ che ha fatto letteralmente impazzire il gossip in merito a un’ipotetica gravidanza di Melissa Satta, è un’immagine postata proprio dall’ex velina su Instagram che la ritrae con un morbido vestito estivo mentre un’amica la abbraccia, tenendole una mano proprio sul ventre. La foto di per sé non significa nulla, ma in molti sostengono di vedere una certa rotondità proprio nella zona del ventre di Melissa.

È doveroso sottolineare che, al momento, quella della gravidanza altro non è che un’ipotesi non confermata, dato che i diretti interessati non si sono espressi al riguardo. Questo potrebbe dunque significare due cose: che in realtà non vi è nessuna gravidanza, o che Melissa Satta e Carlo Beretta intendono, giustamente, aspettare la fine del periodo più delicato per confermare l’attesa di un bebè. Ad ogni modo, se la lieta notizia dovesse rivelarsi reale, saranno solo loro a decidere se e quando informare i loro tanti fan della dolce attesa.

Melissa Satta in dolce attesa? La reazione del web: "Incinta al cento per cento"

L’unica cosa certa, al momento, è che sui social è bastata una semplice foto a scatenare l’entusiasmo dei tantissimi fan di Melissa Satta, molti dei quali si sono detti sicuri della dolce attesa dell’ex velina. "Incinta al cento per cento", avrebbe scritto un’utente al di sotto del posto di Melissa, scatenando poi molti altri messaggi simili. E forse non è un caso che l’ex velina abbia deciso di bloccare i commenti al di sotto del post Instagram proprio nelle ultime ore, fermando così la lunghissima scia di ipotesi sulla sua dolce attesa.

Ovviamente non manca nemmeno chi ha voluto cogliere l’occasione per fare dell’ironia, sottolineando come di recente gli ex fidanzati di Giulia De Lellis stiano tutti diventando padri. Il riferimento è ovviamente ad Andrea Damante, papà per la prima volta insieme alla compagna Elisa Visari, e ovviamente a Carlo Beretta, anche se per il momento l’eventuale gravidanza della Satta rimane un’incognita.

