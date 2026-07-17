Melissa Satta scatenano il caos: "A Milano ti picchiano e ti derubano", sul web piovono commenti feroci e lei reagisce Melissa Satta ha ricevuto diverse critiche sul web, per via di una decisione presa sul figlio Maddox di 12 anni. Ecco cosa è successo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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In queste ore si sta parlando di Melissa Satta e del post pubblicato su X dalla stessa showgirl. L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti raccontato che suo figlio Maddox – che ha oggi 12 anni e che è nato dalla relazione avuta con il calciatore Kevin-Prince Boateng – le ha chiesto di fare una passeggiata con i suoi amici. "Io mi sono sentita di dirgli di no", ha giustificato Satta.

Melissa Satta dice no al figlio e il web impazzisce

La soubrette ha spiegato, sul suo account ufficiale X, di aver negato al figlio 12enne di uscire con gli amici perché ha davvero paura che il ragazzino possa essere preso di mira da alcune persone violente. "Purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano", ha scritto Satta.

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E ancora "Se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano…. Ma con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?!". Lei è tra l’altro stata una dei vip ad aver difeso il gioielliere Roggero. "I signori dovrebbero mettersi nei suoi panni" – ha scritto la showgirl – "Fatevi una bella domanda, ma se fosse successo a voi? Ma se con le mani legate ci fosse stata vostra figlia o figlio? Ma se avessero preso a pugni vostra moglie?".

Poi ha aggiunto: "Siamo un paese di pagliacci! Tutti sanno che in Italia possono venire e fare i delinquenti, sono più tutelati loro di noi bravi cittadini! Forse il tema più urgente da affrontare è la sicurezza del nostro paese perché ormai si sente parlare solo di violenze, aggressioni, scippi, accoltellamenti, rapine".

I commenti sul web

Sul web è quindi scoppiata la polemica e sono stati tanti i messaggi scritti dagli haters. "Hai i soldi, puoi benissimo far vivere tuo figlio a Monaco o in Svizzera. Io a Milano non ci camperei mai", ha scritto uno di loro. E ancora: "Scendi dal piedistallo, sei diventata famosa per essere una velina, non ergerti a paladina della giustizia", "Melissa, io sono cresciuto in una città violenta, dove ho dovuto mio malgrado imparare a difendermi, da ragazzino, negli anni 80, pervasa di micro e macro criminalità, con tossici a ogni piè sospinto. A Milano oggi ci vivo: o sei una propagandista o sei vittima della propaganda".

Si sono poi susseguiti altri commenti positivi, scritti dai fan che invece hanno pienamente concordato con la sua decisione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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