Melissa Satta, l'ex velina gela sulla fine di Striscia la Notizia: "Decisione che forse andava presa", poi parla di Beretta L'ex velina, che ha vissuto una delle epoche più iconiche del tg satirico, commenta senza troppi giri di parole la decisione di Mediaset di chiudere il programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La chiusura di Striscia la Notizia ha segnato la fine di un pezzo importante della televisione italiana e, inevitabilmente, ha riaperto il dibattito su quanto sia cambiato il rapporto tra il pubblico e la tv generalista. Tra le persone che hanno vissuto più da vicino la storia del programma c’è Melissa Satta, diventata popolare anche grazie all’esperienza da velina, che parlando della decisione di Mediaset ha sorpreso per il modo molto diretto con cui ha affrontato l’argomento.

Il commento di Melissa Satta sulla chiusura di Striscia la Notizia

Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Melissa Satta è tornata con la memoria agli anni trascorsi a Striscia la Notizia, proprio mentre si affrontava il tema della conclusione dello storico tg satirico. L’ex velina non ha nascosto il dispiacere per la fine del programma, ma allo stesso tempo ha riconosciuto che la televisione e le abitudini del pubblico sono cambiate profondamente: "Capisco che il mondo è andato avanti, le esigenze della gente e il modo di comunicare sono cambiati. Ci sta che un programma nato molti anni fa non porti più a casa il successo che aveva prima. Forse dovevano trovare un modo per modernizzarlo un po’. Ma non era facile: Striscia è Striscia. Se l’avessero cambiata non sarebbe stata più Striscia. Capisco che è stata una decisione dolorosa, ma forse andava presa". Una riflessione che arriva da una persona che quel mondo lo ha conosciuto direttamente e che, proprio per questo, appare particolarmente significativa.

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Quasi 38 anni di televisione per Striscia la Notizia

La storia di Striscia la Notizia si è sviluppata per quasi quattro decenni, dalla prima puntata del 7 novembre 1988 fino all’ultima trasmissione del 19 febbraio 2026. Nel corso degli anni il programma ideato da Antonio Ricci ha cambiato conduttori, veline e formule, rimanendo però riconoscibile nel suo modo di raccontare la televisione e l’attualità attraverso satira, servizi e inchieste.

La decisione di Mediaset è arrivata in un contesto televisivo profondamente diverso da quello in cui Striscia la Notizia aveva costruito il proprio successo. Il pubblico oggi ha modalità differenti di fruizione dei contenuti e la concorrenza nella fascia dell’access prime time è diventata sempre più forte, rendendo inevitabile una riflessione sul futuro del programma.

Come l’ex velina ha conosciuto Carlo Beretta

Nel corso della conversazione con Giulia Salemi, Satta ha inoltre parlato della sua vita privata e del rapporto con Carlo Beretta, raccontando anche l’inizio della loro conoscenza. "Colpo di fulmine? Non penso. Ci siamo conosciuti sui social. Siamo entrambi nati in America e mi ha fatto una battuta su questa cosa su Instagram. E da lì è nato tutto".

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