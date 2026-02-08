Melissa Satta compie 40 anni: il party da sogno, la torta a piani e gli invitati vip L'ex velina di Striscia La Notizia ha raggiunto un traguardo importante: la festa con gli invitati vip, la torta a piani, e l'amore con Beretta

Ieri Melissa Satta ha compiuto 40 anni. Per l’occasione ha condiviso sui social un carosello di immagini che raccontano una vacanza da sogno tra relax e romanticismo. Scatti in costume, momenti in hotel, una cena intima, la piscina e il mare cristallino fanno da sfondo alla fuga alle Maldive. A completare il quadro c’è il fidanzato Carlo, sempre al suo fianco durante il viaggio. "Il miglior pre-compleanno", ha scritto la showgirl nella didascalia, lasciando intendere che si tratti di un regalo speciale. Il post ha raccolto tantissimi commenti, non solo dai fan ma anche da personaggi noti come Thais Wiggers. Accanto a lei c’è Carlo Guassalli Beretta, imprenditore bresciano con cui Melissa fa coppia fissa da circa un anno e mezzo.

Melissa Satta , la festa di compleanno per i 40 anni: la torta e gli invitati vip

Melissa Satta ha celebrato il traguardo dei 40 anni con una grande festa a Milano, circondata da amici storici e numerosi volti conosciuti dello spettacolo. La serata si è svolta sabato 7 febbraio in un noto ristorante del capoluogo lombardo, dove l’ex velina, oggi influencer seguitissima, ha accolto un parterre molto affiatato. Tra gli invitati spiccavano alcune ex protagoniste di Striscia la Notizia, come Thais Wiggers, con cui Melissa ha condiviso il bancone dal 2005 al 2008, ma anche Giorgia Palmas ed Elena Barolo. Presenti anche Renzo Rosso con Arianna Alessi, Edoardo Stoppa insieme a Giuliana Moreira, Barbara Petrillo e Jonathan Kashanian.

Al suo fianco, immancabile, il compagno Carlo Beretta, legato a Melissa da circa due anni. Proprio accanto al 28enne, la festeggiata ha spento le candeline sulla torta. Dopo la cena, la festa è proseguita tra musica, balli e cori improvvisati fino a tarda notte. Per l’occasione Melissa ha scelto un raffinato completo bianco, composto da gilet scollato e pantaloni a sigaretta. Il compleanno è arrivato a poche ore dal rientro dalle Maldive, dove la showgirl aveva appena concluso una vacanza romantica e rilassante insieme al suo Carlo.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta

La storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore va avanti da circa due anni e, sin dai primi momenti, ha acceso l’interesse del pubblico. All’epoca, infatti, entrambi provenivano da relazioni molto chiacchierate con personaggi famosi. Melissa aveva appena archiviato il legame con il tennista Matteo Berrettini, mentre lui era reduce dalla fine della relazione con Giulia De Lellis. A raccontare come tutto è cominciato è stata la stessa Satta durante un’intervista a Verissimo. L’incontro non è stato programmato, ma frutto di una serie di coincidenze. Lui vive a Brescia ma frequenta spesso Milano, città in cui i loro percorsi si sono incrociati più volte. Melissa conosceva già la madre di Carlo, attiva nel mondo della moda, e questo aveva favorito i primi contatti in contesti pubblici. Il vero avvicinamento è arrivato quando entrambi si sono ritrovati single. All’inizio la showgirl era diffidente e poco propensa a iniziare una nuova relazione. Con pazienza e naturalezza, però, lui è riuscito a conquistarla, rendendola oggi felice della scelta fatta.

Proprio di ritorno dalle Maldive, la Satta aveva risposto in un box ad alcune curiosità dei suoi followers. Tra queste non poteva mancare una domanda sulla sua relazione con Beretta e sulla loro differenza d’età: "Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore… bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale. I limiti li impongono solo le persone ignoranti".

